Se situasjonen i vinduet øverst!

– Alt var bra i dag, utenom Alisson-situasjonen. Det er bare galskap, men det er sånn det er, sier Jürgen Klopp til Sky Sports og rister på hodet.

Kort tid før pause ble Alisson plutselig liggende på gresset.

Den brasilianske stjernekeeperen hadde nettopp tatt et utspark, og så ut til å ha smerter på baksiden av beinet.

Legeteamet brakte båren inn på banen, men keeperen insisterte på å gå av for egen maskin. Han haltet inn i garderoben støttet av Liverpools lege.

Klopp bekrefter at Alisson har skadet leggen, men sier ikke noe om hvor langt skadeavbrekket vil være.

– Han følte at noe traff ham, og det er ikke et godt tegn. Han vil ikke være klar til onsdag. Det tror jeg at jeg kan si allerede, sier Klopp til Sky Sports.

Onsdag spiller Champions League-mesteren supercup mot Chelsea i Istanbul.

Erstatteren var Adrián, som ble hentet inn som ny reservekeeper denne uken. Spanjolen har vært West Hams førstekeeper i flere sesonger, men havnet på benken da Lukasz Fabianski ble hentet inn.

Erik Thorstvedt tror at Liverpool er i trygge hender.

– Adrián er en veldig bra keeper. Nå får han sannsynligvis noen kamper, for dette (Alisson-skaden) kan fort ta litt tid, konstaterte den tidligere Tottenham-keeperen i pausen av kampen.

Liverpool vant 4-1 over Norwich.