1. august skrev Bjørn Nordal Røtnes, gruppeleder i Bærum Høyre, ett innlegg i avisa Budstikka. Der skrev han blant annet:

«For Bærum Høyre har alltid hensynet til en sunn kommuneøkonomi vært viktig. Vi må sikre inntektene, og bruke dem på en fornuftig måte. Vi er opptatt av ikke hente mere penger fra innbyggerne enn vi må».

Seks dager etter ble han overrasket da han leste nesten nøyaktig den samme teksten, i samme avis, da ført i pennen av Arbeiderpartiets ordførerkandidat Kjell Maartmann-Moe.

– Ikke sitert, men gjengitt

– Jeg ble litt overrasket, men jeg velger å tolke det som om at jeg har skrevet noe bra, som han ikke kunne motstå fristelsen av å bruke igjen, sier Røtnes til TV 2.

Det var Budstikka, der debatten har foregått den siste uken, som først omtalte gjengivelsen av innlegget, som omhandlet eiendomsskatt.

– Det er første gang jeg har opplevd dette, for å si det sånn. Jeg er ikke bare sitert, men gjengitt, sier Høyres gruppeleder.

For å være helt sikker, sammenstilte han tekstene side ved side. Da fant han ut at det eneste som var endret var subjektet.

– Da kunne jeg ikke dy meg. Det var bemerkelsesverdig likt, sier Røtnes, som har fulgt opp i Budstikka med et nytt innlegg, der han blant annet skriver:

«Dette var så fint formulert at jeg nesten kunne ha skrevet det selv. Og det hadde jeg».

– Betyr innlegget at avstanden på eiendomsskatt-tematikken er liten mellom Høyre og Arbeiderpartiet i Bærum?

– Høyre er en garantist mot eiendomsskatt. Arbeiderpartiet sier de ikke vil ha det, men med deres økonomiske politikk har man om få år ikke andre valg, sier Røtnes.

– Tøys

– Hvorfor publiserte du et innlegg der det var en gjengivelse av deler av et annet innlegg av Røtnes i Høyre?

– Jeg tenkte at det var en grei måte å fortelle velgerne at Bærum Arbeiderparti er et ansvarlig parti, som både er forsiktige med å budsjettere inntekter og utgifter, og som holder seg til de vedtatte rammene som kommunestyret har vedtatt – samtidig som vi vil gjennomføre politikken vår, sier Kjell Maartmann-Moe til TV 2.

– Men ser det ikke spesielt ut å gjengi en tekst fra et annet parti?

– Dette var en måte å få media til å få frem vårt budskap om at vi ikke går til valg på eiendomsskatt. Vi ville ikke la Høyre spinne videre på tøyset om at vi er for eiendomsskatt, sier han.

– Er dere en garantist mot eiendomsskatt?

– Ja, det er vi. Vi har aldri gått til valg på eiendomsskatt, sier Maartmann-Moe.