Herjet i ligaåpningen: – Liverpool er akkurat der de skal være

Liverpool - Norwich 4-1 (4-0)

Se sammendrag fra kampen i vinduet øverst!



Liverpool herjet med nyopprykkede Norwich på Anfield fredag kveld, og kunne juble for storseier.

– Med en gang sesongen starter så er Liverpool akkurat der de skal være. Imponerende, kommer til å være der oppe, tror vi, hele sesongen. Norwich et herlig bekjentskap, men må balansere det defensive med det offensive. Kommer til å få et tøft møte med ligaen om de skal slippe inn så enkle mål. Origi og Liverpool får en drømmestart, sier Brede Hangeland.

Simen Stamsø-Møller synes ligaåpningen lover godt for Liverpool.

– Jeg synes det ligner ganske mye på starten av forrige sesong, og det er jo et veldig, veldig godt tegn. For den sesongen var jo så fantastisk for Liverpool. Litt nonchalant i enkelte situasjoner, men de har også en spiss de møter i Pukki som jeg synes beveger seg så bra og gjør livet surt for dem mange ganger. Han setter de på prøver, som de stort sett består, og så er det en gang det glipper, sier TV 2s fotballekspert i Premier League studio.

– Det er selvsagt frustrerende for oss å slippe inn et mål, men vi må lære fra det og se fremover, sier Joe Gomez til Sky Sports.

Petter Myhre mener Liverpools forsvar ikke var helt slik vi kjenner dem.

– De vinner 4-1 og det er en perfekt serieåpning. Men jeg synes de var rufsete defensivt i deler av kampen. Jeg synes Norwich fikk spille seg for lett igjennom. Om det går på manglende konsentrasjon, eller om samhandlingen ikke er optimal, det får vi se videre i sesongen. Vi skal ikke drive og dømme noen etter den første kampen, men det må de rette på. For det er klart at mot bedre avsluttere hadde de fort kunnet ligge under. I hvert fall vært uavgjort i deler av kampen, sier Myhre i PL-studio.

Men i skyggen av en solid hjemmeseier i ligaåpningen venter Liverpool-fansen på rapportene rundt Alissons skade.

3-0 på 30 minutter

Norwich fikk en dårlig start på Premier League-tilværelsen da Grant Hanley satte ballen i eget nett.

Andrew Robertson satte fart oppover langs venstresiden og spilte videre til Origi som fikk lagt inn. Hanleys forsøk på å klarere ballen gikk ikke helt etter planen da han på uheldig vis satte ballen i mål bak Tim Krul.