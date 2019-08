Mange av oss har i disse tider kommet hjem fra ferie med en litt slankere lommebok. Reiser, god mat og drikke har kostet, samtidig som vi forbereder oss på en varslet renteøkning. Nå tror derimot sjeføkonom i Handelsbanken at Norges Bank dropper renteøkningen i september.

Handelskrig og Brexit

– Handelskrigen mellom USA og Kina har dratt seg mer til siden juni, og dermed blir utsiktene for verdensøkonomien noe dårligere enn det Norges Bank trodde. Vi har sett at sentralbanken i USA har kuttet renta og den europeiske sentralbanken har også varslet rentekutt, forteller hun.



Sjeføkonomen tror også at Brexit bidrar til å gjøre situasjonen utenfor Norge noe mer usikker.

– Sannsynligheten for at Storbritannia forlater EU uten en avtale har blitt veldig stor så jeg mener at Norges Bank nå må revurdere å avlyse rentekuttet i september, fortsetter hun.

– Usikkerheten vil treffe Norge

To ganger dette året har Norges Bank satt opp renten, og den er nå på 1,25 prosent. Velger de å ikke sette renten opp i september vil ikke Due-Andresen utelukke at det kan komme en renteøkning i desember. Hun tror likevel at sentralbanksjefen vil ta hensyn til situasjonen utenfor Norge.

– De fleste hadde håpet at handelskrigen ikke ville eskalere, men det har den altså gjort. Sammen med Brexit og rentekutt i Europa og USA vil internasjonal etterspørsel kjøle seg ned og dette vil treffe Norge i større grad neste år.

– Det vil bli romsligere for husholdninger

Gjør Norges Bank som sjeføkonomen spår vil det bety romsligere økonomi for både husholdninger og bedrifter.

– Ja, en lav rente vil bidra til å stimulere norsk økonomi. Det blir romsligere både for husholdninger og bedrifter som har lån, og jeg mener at norsk økonomi på dette tidspunktet ikke trenger en innstramming som det en renteheving vil være, nettopp fordi norsk økonomi kommer til å kjøle seg ned trukket ned av verdensøkonomien ganske snart, sier Due-Andresen