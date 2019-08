Det melder BBC. Nærmere én million mennesker ble rammet.

Strømbruddene påvirket tog, flyplasser og trafikklys. Blant annet var store deler av London rammet av strømproblemene.

Deler av Wales skal også ha vært påvirket, melder The Guardian.

– Vi tror dette skyldes en feil på nettverket til National Grid, og den påvirker våre kunder, sa UK Power Networks.

Western Power Distribution, som distribuerer strøm til Midlands, sør-vestlige England og Wales, sier at problemene skyldtes «en stor hendelse», men opplyser ikke hva dette gjelder.

Transportmyndighetene i London melder at flere trafikklys ble rammet, men omfanget er uklart. En talsperson sa at det kunne bli aktuelt å kalle ut politibetjenter for å dirigere de største kryssene, men det er uklart om det ble nødvendig.

Flere togavganger blir enten forsinket eller kansellert som et resultat av strømproblemene. De fleste systemene skal være oppe og gå igjen, men passasjerer må belage seg på forsinkelser.

31 år gamle Scott McKenzie sier flere alarmer gikk av på flyplassen i Newcastle da strømbruddet rammet. Strømbruddet varte i rundt 15 minutter før strømmen var tilbake.

– Vi ble bokstavelig talt kastet ut i mørket. Folk brukte mobilene som lommelykter for å se og kunne bevege seg, sier han til BBC.