– Nå er jeg i posisjon til å bokse kampen jeg alltid har hatt lyst til å bokse, sier Lihaug til TV 2.

I mars vant sotraværingen IBAs interkontinentale tittel på hjemmebane.

Siden har kanadiske Eleider Álvarez sagt fra seg VM-tittelen. Altså står den ledig, og Lihaug er valgt ut av forbundet som førsteutfordrer til VM-tittelen.

Nå jobbes det med å finne motstander, spikre dato og et sted å avholde stevnet.

– At jeg vant den interkontinentale tittelen, satte meg i en fin posisjon. Så da blir det mer eller mindre opp til IBA å finne en god og tøff motstander, forklarer 26-åringen.

Og det jobbes med å få kampen til Bergen – noe som ikke gjør anledningen noe mindre for Lihaug, som er fra Sotra, like utenfor vestlandsbyen.

26-åringen vil ikke gå i detalj, men «regner med at alt går etter planen». Idet han fikk høre at han var valgt som førsteutfordrer, tenkte han at de måtte få stevnet til Bergen.

I så fall blir det den første VM-kampen for herrer på norsk jord siden forbudet mot proffboksing ble opphevet i 2015.

– Jeg er veldig klar for og spent på tiden som kommer fremover. Endelig er jeg i posisjonen jeg alltid har hatt lyst til å være i.

– Hva betyr en slik kamp for deg?

– Det betyr alt. Ender jeg opp med å vinne en VM-tittel, har jeg sånn sett oppnådd målet mitt for hele karrieren. Men det er et stykke frem til, minner han om.

Sotraværingen håper at han og hans team har gode nyheter å komme med om «en del uker.» Tittelkampen vil sannsynligvis avvikles til høsten.