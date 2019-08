– Urettferdig at det er så store forskjeller

Mens vindkraftkommunene fikk 75 millioner, satt vannkraftkommunene totalt igjen med 5,65 milliarder kroner i skatter, avgifter og inntekter fra konsesjonskraft i 2018.

Kraftverket i Åseral sikrer både kommunen og staten gode inntekter. Foto: Kristian Myhre

Vannkraftselskapene betaler også naturressursskatt til fylkeskommunene og konsesjonsavgift og grunnrente til staten.

Totalt betalte vannkraftselskapene 16,3 milliarder i slike skatter og avgifter i 2018.

Det utgjør 11,7 øre pr kilowattime. Da er selskapsskatt og utbytte til eierkommunene ikke tatt med.

Hvorfor er det slik?

Vannkraftverk må betale både naturressursskatt og konsesjonskraft til kommune og fylkeskommune, konsesjonsavgift til kommune og stat og grunnrente til staten.

Vindkraftverkene betaler ingen av disse skattene.

Ifølge finansdepartementet er dette fordi inntektene til vindkraftselskapene er for lave.

– Vi kan ikke skattlegge vindkraft så hardt at man skattlegger dem ut av «business», sier statssekretær i finansdepartementet, Jørgen Næsje (Frp).

Han mener blant annet at en skatt som naturressursskatt, som ikke er avhengig av om virksomheten går med overskudd eller ikke, kan skape problemer for virksomheten dersom den går med underskudd.

– Når vindkraft blir mer lønnsomt, vil dere se på skatteordningene da?

– Det er nok en stund fram i tid, vi får komme tilbake til det da, sier Næsje.

– Helt ubegripelig av regjeringen

I vår foreslo SV å innføre grunnrenteskatt på vindkraft. Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i næringskomiteen på Stortinget, kaller statssekretærens påstand direkte feil.

– Vindkraften har gått fra å være subsidieavhengig til å gå med store overskudd. Her har vi i fellesskapet investert store summer, og når man da begynner å få økonomi i vindkraft, er ikke staten villig til å beskatte det. Det er for meg veldig rart, sier Fylkesnes.

Han forteller at SV kommer til å foreslå både grunnrenteskatt og hjemfall igjen.

Bransjen selv ønsker flere skatter

Bransjeorganisasjonen for vindkraft, Norwea, mener at det bør innføres naturressursskatt.

FOR SKATT: – Det viktige er å bevare konkurranseevnen samtidig som vi sørger for at lokalsamfunnene får noe tilbake for de arealene de stiller til disposisjon, sier Daniel Willoch i Norwea. Foto: Goran Jorganovich

– Vi ønsker at mer av skatteinntektene fra vindkraft skal komme vertskommunene til gode, sier rådgiver i Norwea, Daniel Willoch.

Han er klar på at de ikke ønsker en betydelig økt skatt på vindkraft i Norge, men at skatteinntektene bør gå direkte til dem som stiller areal til disposisjon, framfor at det går via finansdepartementet. Willoch påpeker at vindkraft ikke er sammenlignbart med vannkraft.

– Urettferdig

Tilbake i vindkraftkommunen Roan får ordfører Eian høre summen på inntektene Åseral får på sin vannkraft, selv om begge kommunene produserer samme mengde.

– Jeg hadde ikke trodd at det var så store forskjeller, så det er klart at en begynner å tenke.

– Syns du det er urettferdig at det er slik?

– Ja, det føles jo litt urettferdig at der så store forskjeller, sier Eian.