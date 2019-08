Lanserte bukser for «formene dine» – nå legger kjeden seg paddeflat

– Bik Bok har et stort ansvar, nettopp fordi de er så populære blant unge jenter. De har et ansvar for at jenter skal føle seg komfortable med kroppen sin i deres klær, og når de ser markedsføringen, sier Vinje til TV 2.

Hun legger til at det er urettferdig at store selskaper tjener penger på unges usikkerhet og dårlige psykiske helse.

Etter Gullbarbie-utdelingen i fjor, har Press hatt mange samtaler med Bik Bok, og gitt mange tilbakemeldinger.

Vinje sier at hun ser på nettsiden at det er forskjellig fra tidligere, og at hun ser at de har begynt å ta grep.

– Men jeg tenker markedsføringen ikke er mangfoldig eller god nok dersom deres eneste grep er å bruke én modell som tydelig skiller seg ut fra resten. Og mangfold handler ikke bare om tykk eller tynn. Mangfold handler om ulike kropper og etnisitet, sier Vinje.

Vinje vil likevel rose Bik Bok for de synlige endringene de gjør.

– På nettsidene nå er det et større mangfold av kropp og etnisitet. De bør få ros for at de prøver. Men de er ikke helt i mål enda, sier Vinje til TV 2.

Beklager

Bik Bok skriver fredag kveld et svar til 22-år gamle Sirill Heimdal i Aftenposten, der de beklager, og sier følgende:

«Sirill, vi er så glade for at du gjorde oss oppmerksom på dette. Vi er helt enige med deg og har endret på nettsiden. Håper du får et annet inntrykk hvis du går inn på siden nå.

Vi har, som du var inne på, jobbet lenge med å justere størrelsene våre. De nye plaggene som er i butikk nå, inkludert Peachy High, er utviklet så de skal passe deg og de aller fleste jenter. Heldigvis har vi fått mange fine tilbakemeldinger på nettopp dette.

Vi er lei oss for at du ble skuffet og håper at du gir oss litt mer tid til å vise at vi er i forandring.»

Når TV 2 spør Bik Bok om Gullbarbien har endret noe hos dem, så svarer de at oppmerksomheten kom på et tidspunkt der de allerede var i gang med å gjøre passform og størrelser mer relevante for målgruppen deres.

– Selv om det var trist å få prisen var vi samtidig glade for at vi allerede hadde gode planer for å ivareta ønsker fra kundene, sier Julie Eckhardt, pressekontakt for Bik Bok.