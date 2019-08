«Spoofing» , der svindlere ringer nordmenn med forfalskede numre, har lenge vært vanlig.

Selv om de befinner seg på et helt annet sted i verden, har de klart å utnytte svakheter i telenettet og gjort det slik at de selv kan styre hvilket nummer som dukker opp på skjermen din.

Den vanligste formen er «Microsoft-svindelen», der de utgir seg for å være din PC-leverandør og forsøker å få deg til å laste ned skadevare, betale for virusprogrammer du ikke har behov for eller forsøker å få tak i din personlige informasjon.

Bruker flere numre

Mobiloperatørene har fram til nå klart å isolere disse numrene og sperre dem, men nå har svindelvirksomheten blitt hakket mer avansert. Det sier pressevakt David Fidjeland i Telenor til TV 2.

Pressevakt i Telenor, David Fidjeland. Foto: Martin Phillip Fjellanger / Telenor

– Før så brukte de ett nummer og ringte 1000 personer på en gang, og da kunne vi bare sperre av de numrene fortløpende, sier Fidjeland.

Svindlerne har imidlertid over tid forstått at Telenor sperrer disse numrene.

– Nå ringer de med mange flere ulike nummer, både med norske og andre landkoder, og bytter ut disse numrene fortløpende, sier Fidjeland.

I tillegg har de startet å bruke både åtte, ni og ti sifre i nummeret de ringer fra, men bruker da som regel +47 foran nummeret.

– Det viser at svindlerne har endret fremgangsmåte med formål om å lure flere. Dersom du blir oppringt av et norsk nummer (+47), så vil det være lavere terskel for at du svarer. Vi oppfordrer alle om å ta en ekstra kikk på antall siffer før man besvarer anropet, sier Fidjeland.

Det var Nettavisen som omtalte saken først.

Flere millioner hvert år

Den nye metoden gjør at det mye mer krevende for mobiloperatørene å sperre av alle numrene.

– Telenor har et eget sikkerhetsmiljø som arbeider for å håndtere denne typen svindel, og vi ser at forsøkene går i bølger, men vi får daglige henvendelser, sier Fidjeland.

Telenors råd mot «Microsoft-svindel» Verken Microsoft eller andre PC-leverandører kontakter deg for å be deg laste ned programmer. Det viktigste er derfor at flest mulig kjenner til denne svindelmetoden, da den er lett å avsløre.



Hvis du oppdager at noen har misbrukt nummeret ditt, ta kontakt med kundeservice hos din mobiloperatør så kan de/vi ofte hjelpe deg.



Husk også at de aller fleste smarttelefonene i dag også kan sperre anrop fra plagsomme numre, og det finnes gratisapper som tilbyr det samme.

Han opplyser om at Telenor sperrer mellom én og to millioner verifiserte svindelanrop hvert år.

– Sikkerhetstiltakene våre stopper dessverre ikke alt fordi trafikken ankommer Norge på flere måter som Telenor ikke har kontroll over, sier han.

Han sier at de stadig leter etter nye metoder for å få bukt med problemet, og at de samarbeider med andre mobiloperatører.

– For å finne en løsning så må vi gå sammen som bransje, og vi har ennå ikke funnet en løsning som er god nok for å stoppe problemet som er innenfor lovverket, sier han, før han fortsetter:

– Men vi gir oss ikke og deltar derfor aktivt i et arbeid i regi av Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), der vi sammen med andre mobiloperatører i Norge undersøker om det finnes løsninger som kan gjøre det vanskeligere for svindlere å misbruke norske numre, sier han.