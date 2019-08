Den sveitsiske duoen Adrian Heidrich og Mirco Gerson ble til slutt et nummer for små i åttedelsfinalen, men Mol og Sørum måtte kjempe hardt for seieren.

Nordmennene hadde god kontroll og vant det første settet 21-14. I det andre settet ble det langt tøffere. Mol og Sørum lå blant annet under 11-14 og 17-18, men sikret en plass i kvartfinalen med 26-24. Mol og Sørum hadde flere settballer før de til slutt lyktes.

Kvartfinalen spilles lørdag. Der venter tyskerne Julius Thole og Clemens Wickler. En eventuell semifinale og finale er søndag.

Gullhåp

Mol og Sørum er regjerende europamestere og favoritter til å vinne EM nok en gang. Den norske duoen har herjet i verdensserien denne sesongen.

Duoen har tre turneringsseire på rad og er rangert som verdens beste par. Nylig vant de femstjernersturneringen i Wien. Det var Mol og Sørums tiende seier i verdensserien, noe som er mer enn noe annet norsk lag i historien.

Tidligere walkover

Tidligere i EM har de vunnet 21-14, 20-22, 15-12 over Alexander Huber/Christoph Dressler fra Østerrike og 21-13, 21-7 over russerne Ruslan Bykanov og Valerij Samodaj.

Torsdag skulle de møtt Martins Plavins og Edgars Tocs, men latvierne trakk seg fra kampen som følge av skade. Dermed gikk Mol og Sørum rett inn i 2. sluttspillrunde som gruppevinnere.

(©NTB)