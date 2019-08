Det har vært en travel sommer for Johannes Høsflot Klæbo. Ved siden av trening og andre jobb-prosjekter, har han og kjæresten Pernille Døsvik kjøpt hus på Byåsen i Trondheim.

– Hus kom egentlig litt brått på. Vi har vært på utkikk og sett oss rundt en stund, og så fant vi det som vi så for oss at vi kan trives i. Så skjedde det ganske fort, forteller Klæbo til TV 2.

– Aldri sett han lage mat

At 22-åringen nå flytter ut av gutterommet og skal stå på egne bein, tror ikke skistjernens trener går så bra.

– Det tror jeg blir vanskelig. Jeg har aldri sett ham vaske tøy, aldri sett ham lage mat, sier Eirik Myhr Nossum og legger til:

– Jeg vet jo at han har en veldig hyggelig og søt samboer, som helt sikkert hjelper han veldig mye. Og som sikkert har fått god ballast fra sine foreldre på hvordan hun skal gjøre ting. Jeg gleder meg til å komme på besøk første gangen og be han lage en kopp kaffe til meg, sier Nossum spøkefullt.

Klæbo har også investert i hytte. 22-åringen har for alvor tatt fatt på voksenlivet.

– Er du blitt voksen nå?

– Nei, jeg har jo egentlig ikke det. Jeg hørte Nossum ikke hadde troen på meg, så det er jo litt skuffende. Men sånn er det nå, jeg får bare ta det sånn som det er. Får kanskje håpe at han kan, eller jeg vet ikke om han kan lære meg noe tips heller da, vet du. Men noen på laget kan jo helt sikkert lære meg tips, og det håper jeg at jeg får bruk for, sier Klæbo med et smil.

Skulle han stå helt fast i klesvasken eller annet, er det heldigvis ikke langt til hjelp.

– Heldigvis så er det veldig nærme mamma og pappa, så det er ikke så langt ned til dem hvis jeg skal spise middag, eller ha vasket klær. Så jeg tror når jeg kommer hjem fra denne samlingen her, kan det være jeg legger igjen bagen der og spør om å komme innom dagen etterpå å hente den ferdigvasket, sier Klæbo.

– Hva kan du bidra med i det nye samboerskapet?

– Nei, hva kan jeg bidra med...

– Jeg kan jo lage mat da. Det hørte jeg at han (Nossum) ikke hadde troen på. Men mat skal jeg klare å lage, og jeg har slengt på noen vasker opp igjennom også, så det er ikke helt håpløst. Jeg får bare gi det et forsøk, så skal jeg sende bilde til Nossum hver gang jeg vasker klær, for å bombardere han med det, sånn at han blir litt imponert.

Mye som skjer

I tillegg til huskjøp har Klæbo lansert sin egen hårvoks og rundet 100.000 følgere på sin Youtube-kanal. Skiløperen liker å ha mange baller i luften.

– Jeg liker å ha litt ting å holde på med, og gjøre litt forskjellig. Sånn som huskjøp og for så vidt voksen også, er sånne ting som gir meg energi. Tar du Youtube-en med 100.000 på den, så er det i hvert fall noe som gir meg energi, det er noe vi synes er veldig stas og morsomt, sier 22-åringen.