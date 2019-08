Se Manchester United-Chelsea på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag klokken 17.00.

Søndag tar Ole Gunnar Solskjær fatt på sin første hele sesong som Manchester United-manager. I visshet om at de tre managerne før ham alle til slutt fikk sparken, to av dem i sesong.

TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker har fulgt engelsk fotball tettere enn de fleste i over to tiår. Han mener Solskjær står i fare for å følge forgjengerne sine ut porten på Old Trafford, men mener likevel at kristiansunderen skiller seg ut på ett viktig punkt.

– Det som har preget ansettelsene etter Ferguson er jo at den som har forsøkt og fått sparken, er blitt erstattet av sin rake motsetning. Der Mourinho er en mennesketype der alt handler om ham, får Solskjær alt til å handle om klubben og han toner ned sin egen betydning. Hver nye manageransettelse virker å være en slags reaksjon på den forrige feile ansettelsen, og det er mye av grunnen til at Solskjær ble valgt da han ble valgt. For det er ganske mange Ferguson-elever som har mer Premier League-erfaring, mer managererfaring enn Solskjær, men ingen av dem var i diskusjonen, sier Alsaker.

– For det disse managerne som ble hentet etter Ferguson gjorde, var jo å fjerne seg fra klubbens identitet. De spilte ikke lenger offensiv fotball. Både Moyes, van Gaal og Mourinho har en forsiktig tilnærming. Og når man ikke lenger vinner store ting, så blir måten man spiller fotball på et kjempeproblem.

– Der skiller Solskjær seg ut. Han har fra dag én lagt vekt på klubbens stolte historie og måten de skal spille fotball på, og det tror jeg gjør at han også vil kunne overleve dårligere tider med svake resultater – i en periode. Men hvis håpet om Champions League-fotball er over rundt juletider, da tror jeg at det begynner å brenne under beina på Solskjær.

– Bærer med seg den fryktelige sesongavslutningen

Alsaker tror den fryktelige måten Manchester United avsluttet forrige sesong på, har gjort en del skade. På de niste siste seriekampene ble det fem tap, to uavgjort og kun to seirer. Det endte på verst tenkelig vis hjemme på Old Trafford mot for lengst nedrykksklare Cardiff. 0-2-tap førte til halvtomme tribuner og spredt pipekonsert da spillerne gikk hilserunde med familien etter kamp.

– Jeg tror Solskjær har en sterk posisjon ennå. Men han leder et lag som kollapset så til de grader på tampen av forrige sesong, og det er en historie han bærer med seg. Det er en tung bagasje å ta med seg inn i den nye sesongen.

– Men jeg tror posisjonen er sterk fordi Uniteds sterke mann, Ed Woodward, har sparket tre managere etter Ferguson. Det vil gå utover hans gode navn og rykte hvis han sparker enda en manager før sesongen er over. Derfor tror jeg at Solskjær vil lede Manchester United også ved inngangen til neste sesong – med mindre vi får en reprise av den kollapsen vi så forrige sesong, konkluderer Alsaker.