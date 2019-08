Vilkår:

For å delta i trekningen må du oppgi navn, epostadresse/telefonnummer og postnummer.

Du må være fylt 18 for å kunne delta i konkurransen.

Ved å delta, godtar du at TV 2 bruker navnet ditt i våre TV-sendinger, samt på våre nettsider.

Premien er en valgfri Premier League-drakt levert av Altibox.

TV 2 trekker vinnere av konkurransen fortløpende og sender alle premier ut innen en måned etter at konkurransen er over.

Du deltar ved å klikke på banneret på forsiden av tv2.no.

Konkurransen gjelder kun mens programmet pågår.

TV 2 er ikke ansvarlig for informasjon eller resultater som går tapt under påmeldingsprosedyren.

TV 2 gjør alt for å sikre at konkurransen til enhver tid er tilgjengelig, samt at innholdet i konkurransen er korrekt og presist.

TV 2 kan ikke gjøres ansvarlig for eventuelle komplikasjoner i forbindelse med avvikling av konkurransen.

TV 2s avgjørelser i alle forhold angående premier er endelige. Det finnes ikke alternativer til premiene, og de kan ikke veksles om til kontanter. Likeledes er premiene personlige og kan ikke overdras til andre.

Vinnerne får beskjed via epost. Dersom du ikke har svart på vår epost innen 30 dager, har du ikke lenger krav på premie. Premier sendes kun til brukere med norske postnumre.

Bruk av cookies

TV 2 lagrer informasjon om konkurransen lokalt i din nettleser. TV 2 sparer ikke på din informasjon fra konkurransen. Les mer om TV 2s generelle vilkår rundt personvern og bruk av cookies her.