Trapper i Lofoten tar av i sosiale medier

Trappen opp til Reinebringen er en suksess, men samtidig utfordrende for mange. Den er bratt, trang og ikke et egnet sted for de med høydeskrekk.

For noen dager siden fikk en turist en stein i hodet rett under toppen på Reinebringen.

Tusen turister hver dag

Siden det lokale tur laget varslet at trappen var åpnet i juli, har det tatt fullstendig av. På instagram har turister bare på noen uker delt hele 17 tusen bilder av trappe.

I snitt er det nå mellom 800 og et tusen turister som tar seg til toppen, hver eneste dag.

Det har også ført til trafikkaos langs E10 i Reine der bilene står langs veien og fører til vanskelige kjøreforhold.

Slitasjen i Lofoten er godt synlig.

– Det merkes veldig. Det er mye slitasje og sår i fjellene, og det er klart at det er Instagram og sosiale medier som er årsaken til det. Alle turistene skal jo oppe på fjellene her, sier Eirin Eggheim.

Stor slitasje

Hun er fra Ballstad i Lofoten ikke mange milene unna Reinebringen.

– Jeg skjønner turistene godt. Det er jo en fantastisk utsikt her, men det blir stor slitasje, sier Eggheim.

Hun går i kø opp til selve toppen denne kvelden. Hele døgnet og så lenge det er like lyst på natten som på dagen, strømmer det på med folk fra hele verden.

– Det gå i fjellet er ikke nødvendigvis noe for alle. Det er ikke like trygt over alt og derfor er det viktig at man har god merking og tilrettelegging som her på Reinebringen.

– Man må ha sanitæranlegg og ha gode muligheter for parkering, forteller Thomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune.

Han speider utover et fantastisk landskap.

Turistene bør betale

– Nå kommer det folk fra hele verden til Lofoten for å oppleve fantastisk natur og det setter sine spor. Jeg tror vi må tørre å ta diskusjonen igjen på om de som setter disse sporene i større grad skal være med å betale det det koster å holde ting vedlike og tilrettelegge, sier Norvoll.

Uansett er det et imponerende arbeid som sherpaene fra Nepal har gjennomført de siste tre årene.

– Jeg kan ikke forestille meg den vekten det har vært med å legge alle disse steinene på plass og det imponerende arbeidet som de har gjort. Det er helt utrolig, sier Christian og Astrid fra Sveits.

De er på vei ned fra fjellet.

– Det er komfortabelt her akkurat nå, men man trenger en iskald øl etter denne turen, sier han.