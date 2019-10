Alle vet i dag hvor farlig det kan være å blande alkohol med bilkjøring. Det er kanskje ikke like mange som vet at det kan være like farlig å drikke for lite vann eller andre former for alkoholfri væske.

Dehydrering kan utløse like stor ulykkesrisiko som alkoholpåvirkning.

Dette viser en studie som er publisert av Loughborough University (UK) og the European Hydration Institute.

– Undersøkelsen viser at bilførere som ikke har fått i seg nok vann eller tilsvarende i form av mineralvann, juice eller lignende, gjør feil helt på linje med dem som har en alkoholpåvirkning på over 0,8 promille. Dette tilsvarer for eksempel å ha drukket fire glass vin. De mest vanlige feilene som blir gjort, er utilsiktet bytte av kjørefil, treg bremsereaksjon og en tendens til å skjene ut på veiskulderen, forteller dr. Mari Carmen López ved Seat Cars medisinske senter.

Bevisstløshet

– Dehydrering oppstår når kroppen ikke får i seg nok væske. Dette er ikke ufarlig, og kan lede til svimmelhet, oppkast og – i de alvorligste tilfellene – bevisstløshet.

Derfor er det viktig å være bevisst på behovet for å drikke nok, spesielt i varmt vær – og gjerne hver gang man tar en pause i bilkjøringen.

Å unngå dehydrering er viktig, og det beste middelet er vann. Foto: IStock/shark_749

IKKE energidrikker!

– Hva bør man drikke?

– Vann er det klart beste alternativet, men kan gjerne blandes med juice, mineralvann og andre former for soft drinks – altså alkoholfrie alternativer, sier dr. López.

– Hva med kaffe eller te, mange sverger til koffein for å holde seg våken og opplagt?

– Et par kopper kaffe eller te i løpet av dagen er greit, og kan hjelpe på opplagtheten. Men mer enn dette kan heller virke motsatt, og kan gi økt puls og skjelvetokter.

– Energidrikker er veldig hot nå?

– Slike drikker må absolutt frarådes når man skal kjøre bil, slutter dr. López.

Et par kopper kaffe i løpet av dagen kan være oppkvikkende. Foto: Istock/Venus Kaewyoo

Svekker reaksjonsevnen

I Norge er promillegrensen ved bilkjøring 0,2. Det betyr at en dehydrert sjåfør tilsvarer firegangen av dette i påvirkning – 0,8 promille.

I de fleste europeiske land inneholder ikke trafikkreglene noe direkte forbud mot å drikke eller spise mens man kjører bil. Dette til tross for at begge deler kan virke distraherende på sjåføren, og redusere hans eller hennes bevegelsesmuligheter og reaksjonsevne.

200 Euro i bot!

En undersøkelse gjennomført av universitetet i Leeds (UK) konkluderer med at reaksjonstiden ble 44 prosent forlenget dersom sjåføren samtidig spiste bak rattet.

I Spania blir nå bilførere som blir tatt for å spise eller drikke bak rattet bøtelagt med 200 Euro. Tilsvarende i Storbritannia er 100 engelske pund og tre prikker i førerkortet.

Det er derfor all mulig grunn til å utsette både drikking og spising til neste stopp!

