Skal du kjøre langt med bil, har det stor betydning å spise riktig – og ikke minst å unngå typer mat som påvirker din yteevne som sjåfør negativt. Det er nemlig ikke alle matvarer som passer like godt før man begir seg ut på mange timers biltur.

Når du kjører bil, forbruker du mellom 1.000 og 1.350 kalorier på en dag bak rattet. Dette tilsvarer den forbrenningen man har mens man hovedsakelig hviler.

– Spiser du feil mat før du kjører, kan dette skape søvnighet, utmattelse, engstelse eller forskjellige former for mageirritasjon. Alt dette påvirker konsentrasjonsevnen negativt, noe som kan øke ulykkesrisikoen ganske så drastisk, sier dr. Mari Carmen López ved Seat Cars medisinske senter.

Hun er klar i sin tale:

Begrense matinntaket

– Det er rett og slett ikke godt nok å si til seg selv at «dette går snart over». Du har plikt til å være aktsom og konsentrert om oppgaven som sjåfør, og å innrette deg slik at du oppfyller disse kravene. Dette inkluderer å spise riktig mat, fastslår hun.

– Siden forbrenningen er begrenset, bør en sjåfør i en slik situasjon også begrense inntaket av mat til 2.000 – 2.500 kcal pr. dag, sier dr. López.

Spis ofte og lite

– På den annen side må du aldri sette deg bak rattet på tom mage. Dette kan gi lavt blodsukker og svimmelhet. Dessuten kan sultfølelse være farlig distraherende ved å redusere din oppmerksomhet om det du faktisk holder på med – nemlig å kjøre bil, forklarer hun videre.

På spørsmål om faremomentene ved å spise mye, minner hun om at store og tunge måltider fører til søvnighet, magesmerter, halsbrann og gassutvikling.

– Alt dette er symptomer som påvirker ens konsentrasjonsevne. Det finnes undersøkelser som viser et fall i yteevne på 10 prosent etter lunsj.

Den beste idéen er å stoppe relativt ofte og spise litt av gangen, og at man etter et hovedmåltid tar seg tid til en spasertur på rundt 15 minutter, eller sover noen minutter, for å klarne hodet før man kjører videre.

Vann og frukt er en god pause-kombo. Foto: Seat Cars

Ikke for mye karbohydrater

Her er hva dr. López har på sin fy-liste for bilførere:

– Unngå gjennomstekt eller hardt stekt mat, sterkt krydret mat eller sterke sauser. Alt dette kan bli direkte hindringer for trygg kjøring.

Når du skal kjøre langt, bør du også unngå ris, bønner og pasta. Siden bilkjøring er en lite kalorikrevende aktivitet, er det best at man ikke spiser for mye karbohydrater, siden man lett blir oppblåst av slikt. Dessuten fordøyes dette lett, slik at man veldig raskt føler seg sulten igjen.

Å spise for mye sitrusfrukter, løk eller tomater er heller ikke gunstig når man skal kjøre langt, siden disse lett gir eksempelvis halsbrann, sier López videre.

Her er dagsmenyen

Her er hennes forslag til dagsmeny for bilføreren:

Frokost: To skiver ristet brød med kokt skinke eller ost. Litt frukt og kaffe eller te.

Mellom-måltid: Vegetar-sandwich og vann.

Lunsj: Salat, grillet kjøtt eller fisk. Frukt, vann og kaffe eller te.

Snack: Frukt, yoghurt og vann.

Dehydrering gir promille-effekt

Og det er ikke bare hva vi spiser vi må være nøye med. Også hva vi drikker før og under kjøreturen er veldig viktig for hvordan vi fungerer bak rattet:

– Får du i deg for lite vann eller tilsvarende drikke, kan effekten av dehydrering lett tilsvare å ha drukket fire glass vin – og ha en promille på 0,8, forteller dr. López.

Og 0,8 promille er nøyaktig fire ganger så mye som tillatt etter norsk lov, som setter promillegrensen ved 0,2.

En kopp kaffe innimellom kan kvikke opp - men ikke overdriv koffeininntaket! Foto: IStock/rimglow

Ikke spis eller drikk når du kjører!

– De mest vanlige feilene som skjer, er ufrivillig filskifte, treg bremsereaksjon og en tendens til å skli ut på veiskulderen.

Dehydrering kan føre til svimmelhet, oppkast og i verste fall bevisstløshet. Derfor er det viktig å få i seg nok drikke, spesielt når det er varmt vær, og gjerne hver gang man stanser.

Vann er klart det beste, men fruktjuice eller mineralvann er også greit.

Et par kopper kaffe eller te i løpet av dagen kan også et positivt bidrag til å holde seg opplagt, men mer koffein enn dette kan virke negativt, sier dr. López til slutt.

I Spania blir bilførere som blir tatt i å spise eller drikke under kjøring bøtelagt med 200 euro. I Storbritannia er den tilsvarende boten på 100 euro, men med tillegg av tre prikker i førerkortet.

