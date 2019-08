Torsdag bekreftet Manchester City i en kort pressemelding at Leroy Sané har skadet det fremre korsbåndet i høyre kne.

Da Pep Guardiola møtte pressen før ligastarten mot West Ham lørdag, utdypet City-manageren omfanget rundt skaden og når man kan forvente at Sané er tilbake.

– Jeg vet ikke. Det som er normalt med denne typen skader er seks til syv måneder. Forhåpentligvis er han tilbake i februar eller mars, forteller Guardiola.

– Dette er utrolig dårlige nyheter, for i de siste tre sesongene har vi hatt tre korsbåndskader. Han (Sané) er en ung spiller og forhåpentligvis vil han komme seg igjen. Han er i best mulige hender, alle her kommer til å hjelpe han i denne vanskelige perioden, for han vil føle seg alene etter noen måneder, fortsetter City-manageren.

I løpet av sommeren har det vært spekulasjoner rundt om 23-åringen var på vei bort fra City. Bayern München har vært interessert i å signere City-angriperen, men skal ha fått avslått bud.

– Jeg trodde ikke at han kom til å dra. Han sa ikke til meg at han ønsket å dra. Han spilte i sesongoppkjøringen og i finalen (Community Shield), sier Guardiola om overgangsryktene.

Silva blir kaptein

Guardiola kom også med de siste nyhetene før ligastarten og avslørte hvem som blir lagets kaptein denne sesongen.

– David Silva blir vår kaptein. En kaptein må være det han er. David har vært her i et tiår, han kjenner klubben og Premier League, sier Guardiola om begrunnelsen for valget.

Det er store sko å fylle for Silva som tar over kapteinsbindet etter Vincent Kompany, som forlot klubben etter forrige sesong.

– David må være seg selv, ta avgjørelser for laget. Normalt kommer det an på hvordan kapteinen er i garderoben. Det er hyggelige folk, de kjenner hverandre og de ler mye sammen. Det blir ikke noe problem, han kommer til å bli en god kaptein, understreker Guardiola.