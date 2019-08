Se Manchester United-Chelsea på TV 2 Sumo og Premium søndag kl. 17.30.

Spørsmålet om David Luiz' (32) overraskende overgang til rivalen Arsenal på Deadline Day dukket naturligvis opp da Frank Lampard møtte pressen før sin første kamp som Chelsea-manager i Premier League.

– Det var ingen streik

Flere britiske aviser hevdet at David Luiz ble solgt grunnet uoverensstemmelser med Lampard og at det skapte et dårlig klima. Det avkrefter blåtrøyenes manager.

– Det var ingen streik. Det må jeg gjøre klart, sa Lampard til pressen ved klubbens treningsanlegg i Cobham.

41-åringen forklarer at han har vært i samtaler med David Luiz de siste ukene hvor det ble gjort klart at han ikke var garantert en plass på laget. Det skal ha blitt utslagsgivende for at Luiz, som er 32 år og nylig signerte en toårskontrakt med Chelsea, ville bort fra klubben.

– Det var ærlige samtaler, for jeg kjenner David godt. Konklusjonen ble at han gikk videre. Det (stopperplassen) er et område hvor jeg har konkurranse og hvor det kommer til å bli konkurranse. Det er mange som vil gjøre plassen til sin, som over hele banen, sier Lampard.

Noe av kritikken i etterkant av overgangen har vært rettet mot det åpenbare - at Chelsea styrker en direkte rival med en spiller med erfaring og kvalitet. At Arsenal i tillegg har hatt mangler på stopperplass gjør at kritikerne har fått enda mer vann på møllen.

– Dette skjedde nære Deadline Day. Da var David klar på hva han ønsket. Arsenal var klubben, og vi måtte ta en avgjørelse på hva som var viktig for oss, sier Lampard.

– Man kan ikke diktere hvor spillere drar. Han er en god spiller som går til en konkurrent, det har skjedd før og kommer til å skje igjen.

Kanté tilbake

Dermed går Chelsea inn i sesongen med fire midtstoppere i stallen: Kurt Zouma, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger og Fikayo Tomori. De to førstnevnte starter trolig søndagens åpning mot Manchester United.

Rüdiger, som spilte oftest sammen med David Luiz i midtforsvaret forrige sesong, er nemlig på vei tilbake fra skade. Det samme gjelder Willian.

Lampard kunne imidlertid bekrefte at N'Golo Kanté er klar for spill igjen etter å ha slitt med en skade fra slutten av forrige sesong.