Foliering av biler har blitt mer og mer populært de siste årene. Mange gjør det av rent visuelle årsaker, fordi de ønsker seg en ny og særegen farge på bilen sin. En hyggelig bieffekt av folien er at den beskytter lakken.

En av aktørene som har vært lenge på markedet, er Scandanino i Drammen. De åpnet dørene første gang i 2009. Siden den gang har omsetningen økt fra knappe 1 million kroner til 13 millioner årlig.

I år åpnet også to nye avdelinger – en i Porsgrunn og en i Trondheim . Hovedkontoret i Drammen har elleve ansatte – inkludert en designer som kun jobber med egne prosjekter.

Mihails Zadoroznevs er gründeren bak selskapet, som nå har 10 års erfaring i bransjen.

– Vi får stadig mer å gjøre, og merker også at trendene endrer seg underveis. I starten handlet det mest om å bytte farge, og samtidig beskytte lakken. Nå er det ikke bare ny farge, men gjerne motiv på folien. I tillegg er det blitt veldig populært å legge blank folie på lakken. Da opprettholdes den originale fargen, men folien beskytter veldig godt mot riper, rust og steinsprut, forteller Zadoroznevs.

Fløyel folie: Denne vekker oppsikt i trafikken

Denne Lamborghinien er inne for å skifte farge – og få påmontert styling.

Del-folieres

Den gjennomsiktig beskyttelsesfilmen er laget av Polyurtethane, og tåler mye mer enn vanlig folie.

– Vi tilbyr både hel- og delfoliering med denne typen folie. Delfoliering kan for eksempel være at de mest utsatte karosseridelene blir folier. Her snakker vi gjerne panser, kanaler, skjermer, lykter, hjulbuer, bakfanger speilhus og innstegslister.

Prisene på en slik pakke kommer på rundt 16.000 kroner, avhengig av bilmodell. Skal en bil helfolieres, er prisen på for eksempel en Tesla Model S 36.000 kroner.

– Det viktige er at man gjør jobben ordentlig. Hvis ikke kan det virke mot sin hensikt. For eksempel hvis det er begynnende rust. Hvis det er tilfelle, bør man først få ordnet opp i det, før man legger folien, understreker Zadoroznevs.

Mihails Zadoroznevs er gründeren bak Scandanino – som nå har fått nye avdelinger i Porsgrunn og Trondheim.

Dette kan ødelegge lakken på bilen din

Chrome delete

I tillegg til foliering av karosseriet, er også såkalt "chrome delete" blitt veldig populært. Dette handler rett og slett om å legge folie på alt som er krom på bilene.

Mange biler har for eksempel kromlister rundt vinduer og i grillen.

– Det er mange som kommer til oss for å gjøre disse svarte, i stedet. Biler som BMW, Tesla, Mercedes og Audi er nok de vi har mest av på disse jobbene.

Tesla-eierne er forøvrig de som skiller seg ut som mest interessert i foliering.

Det er en rekke farger å velge mellom, for de som ønsker å gå bilen en ny "look".

– Ja, vi merker en betydelig større pågang fra Tesla-eiere. Men vi har også allerede begynt å få inn en del Audi e-tron til chrome delete, forteller Scandanino-sjefen.

Nå samarbeider med de fleste bilforhandlere i Drammen, og man driver også med bildekor og bilreklame.

Slik skifter du farge på bilen selv

Solfilm

I tillegg er sommeren høysesong for solfilm. Her er det også et økende marked.

– Vi legger solfilm på rundt fem biler hver dag om sommeren.Poenget her er både å dempe varmen fra solskinn inn i bilen – og å gi bilen et finere utseende. Vi merker at kundene ikke er like skeptiske nå, som da vi startet opp med foliering og solfilm. Her har det skjedd mye de siste årene. Mange ser nå både den praktiske nytten i å beskytte lakken, og ønsker at pynte på bilen, samtidig.

Hos Scandinano gir de kundene sine to til fem års garanti på foliering og ti års garanti på solfilm.

Mange av kundene har dyre biler, hvor eierne både vil beskytte lakken og gi bilen en helt ny farge.

Joda, du kan skifte farge på bilen din selv