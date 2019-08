Tor Håvard Ertsås fra Sandefjord fikk seg en overraskelse da han skulle pakke ut siste rest av flyttelasset i sommerferien. Blant dvd-samlinger og andre gamle skatter lå det én ting som skilte seg ut.

Det var Sandefjord Blad omtalte saken først.

– Den har ligget der i 15 år, sier Ertsås om Manchester United-drakten fra 1999.

– Dette er fra sesongen da de vant «The Treble.» Så ser jeg at den også har Solskjærs signatur. Jeg hadde tenkt til å gi den bort til noen jeg kjente, men så kom jeg på at den kunne gjøre enda mer nytte, forklarer han.

I sommer omkom fotballspiller Kim Andre Nielsen og hans sønn i en togulykke i Danmark. Nilsen etterlot seg en kone og en datter. Nyheten preget familiemannen fra Sandefjord.

– Jeg føler at dette var min familie for ti år siden. Vi har kjørt akkurat den samme strekningen. Vi har barn med lik aldersforskjell. Vi har begge idrettsbakgrunn. Og da jeg fant ut at Nilsen var United-fan, så var det ingen tvil om hva jeg ville gjøre med drakten, sier Ertsås.

Han opprettet en annonse på finn.no. Beløpet han fikk inn skal i sin helhet gå til Kim André Nilsens datters utdanning.

– Jeg fant ut at det lå en minneside der man kan donere penger til datterens utdanning, og det oppfordrer jeg alle til å gjøre. Jeg ville også selge drakten og få inn penger på den måten.

Auksjonen avsluttes lørdag klokken 10. Beløpet fredag ettermiddag var på 16.000 kroner.

– Når vi kommer opp et i slikt beløp, så begynner det å bli dyrt. Vi håper det er noen velstående damer eller herrer som kan bidra. Eller at det er en bedrift som kan slå til, frir Ertsås.