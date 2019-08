Her går det galt for TV 2-reporteren

Teknologiutviklingen går raskere enn noen gang, og ting vi ikke trodde var mulig for få år siden, er nå helt dagligdags. El-motoriserte sparkesykler, gyrostabiliserte segways og hoverboards.

Tidligere denne måneden fløy en mann over den engelske kanal på et flyvende brett.

Det siste nye på sjøen er den hydrofoilbaserte E-foil.

Da denne ble lansert fikk videoen av farkosten på kort tid over 30 millioner visninger, ifølge tek.no

Leveringen har vært forsinket, men nå er brettet tilgjengelig for det norske markedet.

Hurtiggående

Det ligner litt på et seilbrett, men inni brettet ligger en kraftig batteripakke. Bakerst på brettet går det et stag ned til hydrofoilvinger, og en propell. Brettet er planende, og toppfarten er på ca 45 km/t.

Christine Tybring Torsk er mest kjent for å konkurrere profesjonelt med vannscooter, hvor hun har hatt flere topplasseringer. Men da hun hørte om E-foilen, kunne hun ikke dy seg.

STILLEGÅENDE: Christine Tybring Torsk suser igjennom vannet på E-foilen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Den skal jeg ha, tenkte jeg. Jeg gikk rett hjem på nettet og bestilte meg en, sier Christine bestemt.

Christine har nå brukt ca 15 timer i vannet med det nye brettet.

– Det ser jo fantastisk ut. Det er jo fin flyt, stå på en sånn tynn pinne i vannet og bare skli bortover uten noe motorlyd, det er jo ganske ekstremt.

Hun forteller at det er et ganske spesielt syn med en person på et brett som svever over vannoverflaten, og sier at det er mange artige situasjoner hun møter på når hun er ute på tur.

E-FOIL-PIONÉR: – Den skal jeg ha, tenkte jeg, sier Christine Tybring Torsk. Foto: Simen Askjer / TV 2

– En dag jeg var i Middagsbukta, så jeg et par som kysset baki en båt. Jeg kjørte tett inntil båten, løftet brettet maks og suste forbi, mens jeg sa «hoy!». Det var jævlig morsomt å se trynet på de da, sier hun lattermildt.

Regler

Ifølge Sjøfartsdirektoratet faller E-foilen under klassifiseringen «fritidsbåter». Det betyr at sjøveisreglene må følges, det vil være krav til bruk av flyteutstyr. Det vil være 16 års aldersgrense dersom fartøyet har motor med større ytelse enn 10 HK/7,5 kW eller går over 10 knop, slik E-foilen gjør.

Christine Tybring Torsk mener man må ta sikkerheten på alvor.

– Sikkerhet er viktig. Når man kjører brettet, så er det viktig at man holder seg et stykke fra land, at man følger fartsreglene og bruker vest.

Dyr moro

Det meste av E-foilen er laget og satt sammen for hånd, og utvikleren av E-foil regner at de bruker mellom 50 og 70 timer på hvert brett. I tillegg er store deler av materialene karbon. Det gir den lave vekten på 15 kilo. Tybring Torsk synes brettet er verdt prisen.