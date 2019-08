Nora ble meldt savnet om morgenen 4. august, da foreldrene våknet og datteren deres var borte. Faren oppdaget at vinduet til datteren stod åpent, og da slo familien alarm.

Siden da har store styrker vært i sving i letearbeidet i nærheten av Dusun-resorten i Malaysia, der 15-åringen og familien var på ferie.

Resorten ligger rundt 65 kilometer unna hovedstaden Kuala Lumpur.

Familien og letemannskapene er håpefulle om at Nora fortsatt befinner seg i nærheten av hytta hun forsvant fra, og gjennomsøker jungelen like ved resorten.

«Mamma er her»

Freag tok familien og politiet et utradisjonelt trekk i leteaksjonen. Nå spiller de av et lydopptak med morens stemme med megafon mens de går rundt i jungelen, i håp om at datteren skal høre det.

– Kjære Nora, jeg elsker deg. Mamma er her, sier moren, Meabh Quoirin, i lydopptaket.

Stemmen til andre familiemedlemmer spilles også av. Håpet er at Nora, som har spesielle behov, skal trekkes mot lyden.

– Vi håper at vi på den femte dagen i leteaksjonen skal klare å finne jenta, sier politisjef Mohamad Nor Marzukee til BBC.

Stemmen til mor Meabh Quoirin spilles av over megafoner i jungelen, i håp om at Nora skal trekkes mot lyden. Foto: Family Handout

Jungelen er 6,5 kvadratkilometer stor, og letemannskapene har blitt delt inn i seks grupper som gjennomsøker hver sin del av jungelen.

Forskjellige teorier

Politiet utelukker ikke at det har skjedd noe kriminelt, men behandler foreløpig saken som at Nora er savnet. Familien er imidlertid av en annen oppfatning; de mener at datteren deres har blitt kidnappet.

Familiemedlemmer BBC har snakket med sier det er utenkelig at tenåringen har forlatt rommet på egen hånd.

– Hun er veldig sjenert, reservert og engstelig av seg. Etter min mening er teorien om at hun har dratt på eventyr på egen hånd utenkelig, sier bestefaren Sylvain Quoirin.

Mer enn 250 personer har deltatt i søket etter tenåringen den sista uka. Sporhunder er også tatt i bruk. Foto: Lai Seng Sin

Til tross for at politiets hovedteori er at Nora har gått seg vill, jobber politiet med å analysere et fingeravtrykk som ble funnet i hytta hun ble meldt savnet fra.

Fingeravtrykket ble dog funnet i et åpent vindu i første etasje, ikke på rommet i andre etasje der Nora lå og sov med søsknene sine.

En innsamlingsside for familien har hittil fått inn mer enn 55.000 pund, og Lucie Blackman Trust, en organisasjon for savnede personer, bistår også familien i arbeidet.