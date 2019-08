Offensive Arsenal-spillere: – Angrepet vårt står ikke tilbake for noen

– Ja, selvfølgelig. Fordi vi på topp er førsteforsvarere. Vi må forbedre oss når det kommer til den saken der. Alle må gi litt mer slik at vi blir konkurransedyktige, sier Aubameyang.

Han får støtte av Granit Xhaka, som trolig blir Arsenals kaptein i år.

– Alle vet at Arsenal er et lag som angriper. Det har denne klubben alltid gjort. Vi vil for alltid score mål. Men fotballen har forandret seg, vi er i 2019 og om du skal vinne i dag må du ha et lag som er kompakte, sier han.

– Det handler ikke bare om forsvarerne. Du må være kompakte med og uten ball. Det tror jeg blir nøkkelen i år, at vi er sterkere i lag. Noen ganger må vi vinne 1-0, sier Xhaka.

Han er klar på at Arsenal-fansen bør ha høye forventninger til årets lag.

– Jeg vil til finalen i Europaligaen og jeg vil at vi skal vinne den. I tillegg vil vi tilbake som en opp fire-klubb i Premier League. Skjer det, så kan jeg være fornøyd, sier Xhaka.