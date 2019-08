Posner publisert en video torsdag der han får hjelp av medisinsk personell etter å ha blitt bitt av en klapperslange.

Vandrer gjennom USA

Artisten har den siste tiden holdt på med et prosjekt der han skal vandre gjennom USA på tvers.

Han har uttalt at han ønsker å gå den lange turen for å finne ut hvem han ønsker å bli i fremtiden, da han mener kjendisstatusen og alt det førte med seg har ødelagt livet hans.

Posner var på vei fra Kansas til Colorado da uhellet skjedde.

– For en syk dag i går! Jeg hadde nettopp knust 24 kilometer og gikk i 13 til, da jeg ble litt av en baby-klapperslange, skriver han på Instagram, og fortsetter:

– Jeg må være på sykehuset i noen dager, og kan ikke gå på flere uker.

På Instagram skriver han at han er takknemlig for at han fikk motgiften i tide. Han takker også de i helikopteret og sykepleierne.

– Man skal ikke tulle med den giften, konstaterer 31-åringen.

Norgesvenn

Mike Posner ble for alvor kjent med låten «Cooler Than Me» i 2010, som hadde gode plasseringer på Billboard-listene.

I Norge er han trolig mest kjent for at den norske musikkgruppen Seeb oppnådde stor suksess da de remikset låten hans «I Took A Pill In Ibiza».

Sangen reflekterer musikkarrièren til Posner, og handler om hvordan livet hans ble preget av rus og meningsløse fester etter at han entret rampelyset.

«I Took A Pill In Ibiza» har over en milliard avspillinger på Spotify og var på topp 10-lister i 27 land.