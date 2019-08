Linn Skåber med klar oppfordring til norske foreldre

Linn Skåber (49) har med sine mange film-, TV- og sceneopptredener fått det norske folk til å le i årevis.

Nå er hun aktuell med den tredje sesongen av TV 2-serien «Best før», der hun i en av episodene gjenforenes med sin tidligere «Nytt på nytt»-kollega Knut Nærum.

– Det var så gøy å henge med Knut igjen. Spesielt fordi jeg fikk lov til å være med å bestemme at han skulle ha en lang og kjip rottehale. Den gikk jeg og nøt hele tiden. Han så ut som en ordentlig bra sektleder. Det var sikkert litt kjipt for han, men jeg var veldig fornøyd, ler hun.

GJENFORENT: Linn Skåber jobbet med Knut Nærum i "Nytt på nytt". Nå har de jobbet sammen igjen, i TV 2-serien "Best før". Foto: NTB Scanpix.

Latter på settet

Linn forteller at hun er god venn med skuespillerne i «Best før», og at stemningen på settet dermed er svært god.

– Av og til ryker vi på at vi begynner å le. Vi har spilt sammen så lenge. Christian Skolmen har jeg kjent siden jeg var atten år. Vi er gamle venner og bor i samme bygård, så jeg ler like mye av ham privat når han bare er i gården her. Jeg er vant til ham, sier Linn til «God sommer Norge».

Selv om det er mye latter og moro i skuespillerens liv, mener hun bestemt at folk burde kjede seg litt oftere. Skåber er takknemlig over at hun selv kjedet seg masse under oppveksten.

Kjedsomhet fører til kreativitet

– Jeg synes det er kjempeviktig. Jeg hadde ikke klart å gjøre noe av det jeg gjør hvis alle skulle funnet på noe action til meg hele tiden, sier hun.

– Min favorittgeskjeft da jeg var liten var hvis de voksne ikke oppdaget meg. Hvis jeg var helt stille og satt under bordet så kunne jeg høre hva damene på kjøkkenet snakket om. Det er fint å ha følelsen av å kjede seg og bare lytte til andre uten alltid å være midtpunktet, for det kan være slitsomt.

LATTER: Linn i rollen som single Lena i "Best før". Foto: TV 2.

– Hvis jeg ikke hadde noe å gjøre så gikk jeg ned i kjelleren. Pappa hadde en kjellerbod som var bygget om til et slags koserom. Da gikk jeg ned dit og så hørte jeg «Vikingarna». Jeg prøvde å oversette tekstene til norsk og lagde de veldig mye sårere. Det hadde jeg ikke kommet på hvis jeg bare hadde vært ute og flydd hele tiden, forteller 49-åringen.

Oppfordring til foreldre

Skåber er mor til sønnen Niels (17), og forteller at hun ikke har klart å påføre ham så mye kjedsomhet som hun tror han hadde hatt godt av i oppveksten.

– Han har ikke kjedet seg så mye. Han er et barn av vår tid, så vi har gjort veldig mye gøy. Vi er ganske gode til å ikke stresse hverandre. Vi har latt hverandre være i fred. Jeg tenker at det er fint å tørre å la ungen din drive med det den vil drive med, sier hun og oppfordrer foreldre til å roe ned aktivitetsnivået: