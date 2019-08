RBKs ti jubelkvelder: – Det er så absolutt sammenlignbart

Her er listen over de ti minnerike RBK-kvalikkveldene:

1. Besiktas-RBK 3-1 (sammenlagt 3-4), 23. august 1995

Den første gangen trønderne klarte å kvalifisere seg, og det skjedde atså langt ifra på udramatisk vis mot den tyrkiske mesteren. En 3-0-seier hjemme etter scoringer av Erik Hoftun, Roar Strand og Harald Brattbakk virket komfortabelt, men i sluttminuttene av returoppgjøret i Istanbul to uker senere ble det dramatisk.

BLE ETTER HVERT HVERDAGEN: Nils Arne Eggen satte en helt ny standard i norsk klubbfotball. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Da Harald Brattbakk utlignet til 1-1 midtveis i oppgjøret mot Ronny Johnsen og co tenkte nok de fleste at ting var i boks, men da Stefan Kuntz og Mehmet Özdilek nettet to kjappe rett før slutt banket nok enkelte hjerter raskt i RBK-leiren. Gjestene fra Norge red imidlertid stormen av, og tidenes første deltakelse i Champions League-gruppespillet var et faktum.

– Jeg har aldri vært så lykkelig og aldri så sliten. Dette er det største jeg har vært med på, sa trener Nils Arne Eggen etter kampslutt.

Konfrontert med den uttalelsen i dag, er det tydelig at trenerlegenden står inne for beskrivelsen.

RBKs lag Jørn Jamtfall - Bjørn Tore Kvarme, Bjørn Otto Bragstad, Erik Hoftun, Ståle Stensaas - Roar Strand (Tom Kåre Staurvik 90.), Bent Skammelsrud, Trond Egil Soltvedt (Steffen Iversen 52.) - Karl Petter Løken, Harald Martin Brattbakk, Mini Jakobsen

– Vi vant jo 3-0, men borte og hjemme for tyrkerne på den tiden der… Jeg sa at vi måtte forberede oss godt og skjerpe oss, for det kom til å bli kjør. Og det ble det. Hvis vi kun hadde ridd på 3-0, ville vi tapt. De gikk opp til 1-0, men så klarer vi å utligne. Da er egentlig kampen avgjort, og det var på grunn av den offensive dyktigheten, sier 77-åringen nå drøyt 24 år senere.

I selve gruppespillet ble det 3. plass for Rosenborg i gruppe med Spartak Moskva, Legia Warszawa og Blackburn. Elleve scoringer på seks kamper var imponerende, men med 16 baklengs var fasit til slutt 2-0-4 og tredjeplass. Blant annet tapte de alle tre bortekampene i turneringen.

2. RBK-Panathinaikos 3-0 e.e.o. (sammenlagt 3-1, 1-1), 21. august 1996

Heller ikke året etter uteble dramatikken for Nils Arne Eggens menn. Den greske mesteren, som året før hadde nådd semifinalen i samme turnering, vant 1-0 i Aten i den første kampen. To uker senere sørget Roar Strand for at Rosenborg vant med samme siffer på Lerkendal, og dermed måtte det ekstraomganger til.

RBKs lag: Jørn Jamtfall - Karl Petter Løken (Bjørn Tore Kvarme 19.), Bjørn Otto Bragstad (Tom Kåre Staurvik 75.), Erik Hoftun, Ståle Stensaas - Roar Strand (Vegard Heggem 88.), Bent Skammelsrud, Trond Egil Soltvedt - Mini Jakobsen, Steffen Iversen, Harald Martin Brattbakk

Der scoret Steffen Iversen og Vegard Heggem hvert sitt mål, og dermed var norsk fotballs flaggskip for andre sesong på rad kvalifisert for Europas gjeveste klubbturnering. I hovedturneringen skulle de denne gang også bite virkelig fra seg, og tok seg videre som gruppetoer bak Porto på bekostning av selveste AC Milan og IFK Göteborg. Til slutt ble det exit i kvartfinalen etter 1-3 sammenlagt mot Juventus.

FLØY HØYT: Steffen Iversen ruver i feltet i den avgjørende kampen i 1996. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

3. RBK-MTK Budapest 3-1 (sammenlagt 4-1), 27. august 1997

For tredje gang på rad ble det dramatisk, men fra denne anledningen er det først og fremst det første av oppgjørene som huskes best. I historiebøkene står det nemlig at RBK vant 1-0 i Budapest etter scoring av Sigurd Rushfeldt, men historien kunne vært en ganske annen om det ikke hadde vært for strømforholdene i den ungarske hovedstaden.

RBKs lag: Jørn Jamtfall - Vegard Heggem, Bjørn Otto Bragstad, Erik Hoftun, André Bergdølmo - Roar Strand (Andreas Mayer 87.), Bent Skammelsrud, Runar Berg - Harald Martin Brattbakk, Sigurd Rushfeldt (Tore André Dahlum 90.), Mini Jakobsen

På stillingen 3-2 til hjemmelaget forsvant nemlig flomlysene på Hidegkuti Nándor Stadion, og selv om E-verket tok på seg skylden fikk de aldri strømmen igjen samme kveld. UEFA bestemte at kampen skulle spilles på nytt dagen etter, og der ble altså Rushfeldt matchvinner. To uker senere sikret de så deltakelse i turneringen med 3-1 på eget gress.

– De som har tatt det som en selvfølge at vi kvalifiserer oss, er ubegripelig uforstandige. Tvert imot er det en sensasjon om klubben kommer til mesterligaen tre år på rad, sa Nils Arne Eggen før kampen, men det ble aldri veldig spennende etter to tidligere scoringer fra Mini. Ungrerne reduserte, men Brattbakk sikret 3-1 og avansement sju minutter før ordinær tid.

I selveste Champons League imponerte trønderne på ny på eget gress, slo Real Madrid 2-0, Olympiakos 5-1 og Porto 2-0, og tok også poeng i to av tre bortekamper. Utrolig nok var allikevel ikke elleve poeng og 2. plass i gruppen godt nok for avansement ettersom man denne sesongen kun gikk videre om en var en av de to beste toerne i gruppen.

STOR: Mini scoret to ganger da MTK ble sendt hjem igjen til Ungarn uten Champions League-billett i 1997. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

4. Club Brugge-RBK 4-2 (sammenlagt 4-4, videre på bortemål), 16. august 1998

I Nils Arne Eggens «sabbatsår» fra trenerjobben satt Trond Sollied med sjefsansvaret på Lerkendal, og tok seg videre til Champions League via det som etter hvert skulle bli hans nye hjemland og hjemby. Der ble det nok en gang uhyre spennende for RBK-fansen selv om Sigurd Rushfeldts og Bent Skammelsruds scoringer fra hjemmekampen hadde sikret dem et solid utgangspunkt med 2-0.

RBKs lag: Jørn Jamtfall - Christer Basma, Bjørn Otto Bragstad, Erik Hoftun, André Bergdølmo - Roar Strand, Bent Skammelsrud, Runar Berg (Andreas Mayer 82.) - Børge Hernes, Sigurd Rushfeldt, Mini Jakobsen (Jan-Derek Sørensen 82.)

På Jan Breydelstadion scoret Rushfeldt to nye ganger, men etter måljegerens 2-2-scoring handlet det meste om vertene. Koen Schockaert, som senere spilte noen kamper på lån i Tromsø, satte inn 3-2 og Gert Claessens 4-2 mens det fremdeles var sju minutter igjen på klokken. Heldigvis var marginene på norsk side, og kvalifisering for turneringen var et faktum.

Da alvoret tok til i gruppespillet skulle imidlertid marginene være betydelig mer imot Sollieds gutter. I en rekordjevn gruppe havnet de med sine åtte poeng likt med både Juventus og Galatasaray og to poeng foran Athletic Bilbao, men måtte nøye seg med den sure 3. plassen grunnet målforskjell. De to eneste tapene kom i Torino og Istanbul, men avansement ble det allikevel ikke.

TAPTE, MEN VANT: Trond Sollied og Sigurd Rushfeldt jubler etter kampslutt i Brugge. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

5. RBK-Dunaferr 2-1 (sammenlagt 4-3), 23. august 2000

To år etter forrige kvalikkamp var det to runder å komme seg gjennom før det skulle avgjøres for en returnert Eggen og hans mannskap. Først ble Shelbourne slått ut over to kamper, før 2-2 i bortekampen i Ungarn skapte gode arbeidsvilkår forut for den avgjørende kampen i Trondheim.

RBKs lag: Arni Gautor Arason - Christer Basma (Petter Belsvik 25.), Bent Inge Johnsen, Erik Hoftun, Ståle Stensaas - Ørjan Berg, Bent Skammelsrud, Fredrik Winsnes - Roar Strand, Frode Johnsen, Morten Knutsen (Børge Hernes 83.)

Ørjan Berg satte inn 1-0 tidlig, men en ungarsk utligning halvveis i 2. omgang fikk Lerkendal til å skjelve. Et press fra gjestene materialiserte seg imidlertid ikke, og Petter Belsvik sikret seieren etter hvilen. Dermed var var RBK i Champions League for sjette sesong på rad, en prestasjon ingen andre lag hadde maktet tidligere.

Seks år på rad gav imidlertid ingen fordeler i gruppespillet, der Bayern München og PSG ble for tøffe utover høsten 2000, til tross for 3-1 mot pariserne i første kamp. RBK havnet til slutt som nummer tre i puljen, tre poeng bak franskmennene, da et skjebnesvangert 0-2-tap mot gruppejumbo Helsingborg, sammen med 2-7 i Paris, viste seg avgjørende

OMRINGET HELTEN: Petter Belsvik har nettopp satt inn 2-1 mot Dunaferr i 2000. Foto: Gorm Kallestad/Scanpix

6. RBK-Inter Bratislava, 4-0 (sammenlagt 7-3), 22. august 2001

Slovakisk motstand ble feid til side da RBK igjen sørget for jubelkveld på Lerkendal. 3-3 i Bratislava to uker før, i en kamp der vertene ledet 3-1 med snaue kvarteret igjen, gjorde at ingen kunne føle seg trygge, men troillungan så seg aldri tilbake på eget gress. Frode Johnsen, Sigurd Rushfeldt og Bent Skammelsrud scoret alle før pause, før Roar Strand spikret det hele med 4-0 i sluttminuttene.

RBKs lag: Arni Gautur Arason - Bent Inge Johnsen, Christer Basma, Erik Hoftun, Janne Saarinen - Ørjan Berg (Fredrik Winsnes 72), Bent Skammelsrud, Roar Strand (Christer George 89) - Harald Brattbakk (Dagfinn Enerly 86), Sigurd Rushfeldt, Frode Johnsen

Denne gangen var det ikke like marginal exit fra gruppen, der man for første gang i løpet av sju år i Europas elite havnet på sisteplass. Juventus, Porto og Celtic ble for sterke, og det ble kun fire poeng totalt, men 1-1 mot førstnevnte sørget imidlertid for at rekken av strake uavgjortkamper på eget gress mot den italienske giganten strekte seg til tre.

SISTE SPIKER: Roar Strand har nettopp satt inn 4-0 mot Inter Bratislava. RBK skal til Europa på ny. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

7. Brøndby-RBK, 2-3 (sammenlagt 4-2), 28. august 2002

Ser en på resultatet i dag, ser det jevnt ut, men den reelle dramatikken var betydelig mindre ved denne anledningen. Harald Brattbakks 1-0-scoring fra hjemmekampen sørget for en ok tur til København, og etter at Arni Gautur Arason hadde stoppet Brøndbys tidligere forsøk i «Slaget om Norden», ble det etter hvert en parademarsj for Eggen og co i trenerlegendens siste kvalikkamp.

RBKs lag: Arni Gautur Arason - Roar Strand, Christer Basma, Erik Hoftun, Janne Saarinen (Ståle Stensaas 89) - Odd Inge Olsen, Bent Skammelsrud, Ørjan Berg (MacBeth Sibaya 80) - Azar Karadas (Dagfinn Enerly 71), Frode Johnsen, Harald Brattbakk

Frode Johnsen scoret to og Brattbakk sitt andre på to kamper slik at oppgjøret i praksis var avgjort med 3-0 på Brøndby Stadion. Vertene pyntet litt på resultatet med to kjappe mål snaut ti minutter før slutt, men for åttende gang på rad var altså RBK inne og spiste kirsebær med de store.

– Brøndby var spesiell. Vi vant begge kampene der, og da spilte vi til de grader skjevt, for vi hadde så mye skader. Det er ikke så lett for meg å huske på alle kampene i detalj, men da brukte jeg Azar og Frode. Det var spesielt. Vi gikk ut på banen mot Brøndby, på det som kan være et vanskelig stadion, og publikum hadde en voldsom entusiasme. Og vi vant klart, også på bortebane, mimrer Eggen i dag, nesten på dagen 17 år senere.

I gruppespillet denne gang het de felles bærspiserne Inter, Ajax og Lyon, men selv om RBK spilte jevnt med dem alle, ble det for andre gang sisteplass i gruppen. Ingen av gigantene dro fra Lerkendal med poeng, men kun uavgjortresultater (inkludert 1-1 i Amsterdam) gav kun fire poeng totalt og dermed ingen reprise på 97-avansementet i Eggens siste sesong.

HYLLET: Nils Arne Eggen og Bent Skammelsrud fikk sin fortjente hyllest etter siste gruppespillkamp i 2002. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

8. Maccabi Haifa-RBK 3-2 e.e.o. (sammenlagt 5-3, 3-3), 24. august 2004

Sommeren 2003 ble det for første gang på ni år ikke noe Champions League-spill, da spanske Deportivo La Coruna såvidt ble for sterke med 1-0 over to kamper mot Åge Hareides useedede RBK. Ett år senere ledet imidlertid Ola By Rise, som da hadde overtatt for Hareide som var blitt landslagssjef, trønderne tilbake i det gode selskap.

RBKs lag: Espen Johnsen - Christer Basma (Øyvind Storflor 82), Vidar Riseth, Erik Hoftun, Mikael Dorsin (Ståle Stensaas 64) - Roar Strand, Ørjan Berg, Fredrik Winsnes (Daniel Braaten 46) - Jan Gunnar Solli, Frode Johnsen, Harald Brattbakk

Først ble Sheriff Tiraspol fra Moldova slått over to kamper i kvalikrunde to, før det ble uhyre spennende på Ramat Gan Stadion i Tel Aviv. 2-1-seieren hjemme så ut til ikke å være nok da vertene ledet 2-0 idet 90 minutter var spilt i Israel, men et frispark fra Harald Brattbakk reddet ekstraomganger. Der scoret både Daniel Braaten og Ørjan Berg, og dermed var trønderne tilbake.

Tilværelsen blant de største gutta viste seg imidlertid å være et for stort steg opp, og i gruppe med Arsenal, PSV Eindhoven og Panathinaikos ble det kun to poeng på By Rises lag. Keeperlegenden måtte også gi seg etter kun den ene sesongen i sjefsstolen hos klubben han hadde tjent siden ungdommen.

HÅRFIN SEIER: Daniel Braaten ble matchavgjørende borte mot Maccabi i 2004. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

9. RBK-Steaua Bucuresti, 3-2 (4-3 sammenlagt), 23. august 2005

Ett år senere var det full krise i et RBK-lag som ikke var i nærheten av å forsvare sin rekke av 13 strake seriemesterskap. Formen i hjemlig serie førte til at den nye treneren Per Joar Hansen forsvant ut Lerkendal-portene kun tre dager før det første av Champions League-møtene med Steaua, og den nye sjefen Per-Mathias Høgmo ledet dem kun i en eneste treningsøkt før alvoret startet.

RBKs lag: Espen Johnsen - Christer Basma, Vidar Riseth, Alejandro Lago (Alexander Ødegaard 46), Mikael Dorsin - Roar Strand, Ørjan Berg, Fredrik Winsnes -Thorstein Helstad (Jan Gunnar Solli 15), Frode Johnsen, Øyvind Storflor (Daniel Braaten 46)

Allikevel hadde de fått med seg 1-1 fra Romania, og et effektivt RBK så deretter ut til effektivt å drepe det som var av nerver og spenning hos den fremmøtte hjemmefansen i Trondheim. Jan Gunnar Solli, Alexander Ødegaard og et selvmål av Mirel Radoi sørget for 3-0 etter en time, men så scoret gjestene to ganger med rundt kvarteret igjen. Ett mål til ville sørget for exit for RBK, men Høgmos menn holdt unna og kjempet seg til Champions League-plassen.

Der ble det tredjeplass bak Lyon og Real Madrid i et gruppespill som trolig huskes best for Per CIljan Skjelbreds grusomme doble beinbrudd i hjemmekampen mot gruppejumbo Olympiakos.

TOMMEL OPP: Per-Mathias Høgmo ledet RBK til Champions League til tross for lite forberedelsestid i ny jobb. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

10. RBK-Tampere United, 2-0 (sammenlagt 5-0), 29. august 2007

Serieformen i 2005 gjorde at Champions League var aktuelt i 2006, men i 2007 var RBK tilbake. Det er den foreløpig siste gangen de har kvalifisert seg for turneringen, og også den mest overlegne måten de har gjort det på.

Først tok de seg enkelt av Astana fra Kasakhstan med 10-2 over to kamper, før 3-0-seier på bortebane i Tammerfors mot Tampere gjorde returen alt annet enn dramatisk på Lerkendal. Marek Sapara og Didier Konan Ya scoret målene for det som på denne tiden hadde blitt Knut Kjartan Tørums RBK.

RBKs lag: Lars Hirschfeld - Roar Strand (Fredrik Stoor 17), Christer Basma, Miika Koppinen (Per Ciljan Skjelbred 46), Mikael Dorsin - Marek Sapara (Steffen Iversen 76), Vidar Riseth, Alexander Tettey - Didier Konan, Yssouf Kone, Abdou Razack Traore

Bergenseren som ledet dem til seriegull i 2006 skulle imidlertid ikke sitte ut den påfølgende høsten, men satt med ansvaret da José Mourinho og Chelsea ble holdt til 1-1 på Stamford Bridge i åpningskampen i den knalltøffe gruppe B. Mourinho fikk i etterkant av denne kampen sparken for første gang i sin karriere i England.

Tørum ble sittende en drøy måned lengre, men etter 1-4-nederlaget for Lillestrøm i oktober var tålmodigheten slutt. Da hjalp det ikke med 2-0-seier over Valencia i Champions League, for Tørum måtte dagen etter forlate sin jobb med to kamper igjen av serien og tre igjen av gruppespillet i Europa.

Trond Henriksen overtok, og i sin første kamp som sjef i Champions League sørget «Rambo» for ny 2-0-seier mot samme Valencia - denne gang på bortebane. Det er regnet for å være en av RBKs aller største triumfer i turneringen til dags dato, men 0-4 for Chelsea hjemme og 1-3 for Schalke borte i de to siste kampene førte til at man måtte nøye seg med 3. plass i gruppen - ett poeng bak tyskerne til slutt.

FORELØPIG SISTE: Didier Konan Ya og Marek Sapara scoret hver sin gang i den foreløpig siste suksessrike siste avgjørende Champions League-kvaliken til RBK. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

2007-2018: Nedtur på nedtur i kvalifiseringen

Siden den gang har RBK forsøkt å kvalifisere seg til Champions League fem ganger, men har røket mot FC København (2-2 sammenlagt og exit på bortemål i playoff i 2010), Viktoria Plzen (2-4 sammenlagt i tredje kvalikrunde i 2011), APOEL (2-4-sammenlagt i tredje kvalikrunde i 2016), Celtic (0-1 sammenlagt i tredje kvalikrunde i 2017 og 1-3 sammenlagt i andre kvalikrunde i 2018).

Spesielt nederlaget mot FCK i 2010 sitter i hos Strand, som selvsagt var med også den gangen.

– Hjemme mot København var vi bra. Vi ledet 2-0, og Bakenga hadde en stor sjanse til å sende oss opp i 3-0, og så gikk det ikke mange minutter før de scoret på corner. Kampen der var også jevn, og jeg fikk en kjempesjanse som keeperen fistet i stanga, så det var litt surt, sier Strand.

Eggen: – Godt gjort av Norge uansett utfall

Tirsdag har RBK uansett muligheten for kvaliksuksess på ny når Dinamo Zagreb fra Kroatia gjester Lerkendal til avgjørende kamp om en plass blant Europas ypperste elite. Og skulle det bli tap, vil trønderne uansett være klare for Europaligaen.

Nils Arne Eggen, som selv hadde treneransvaret i sju Champions League-gruppespill i Trondheim, tror og håper på et offensivt RBK-lag, men minner også at man uansett ikke skal glemme at RBK går en strålende høst i møte uavhengig av tirsdagens utfall.

– Du er nødt til å angripe dem. Hvis du lar dem få lov til å ligge og vente, blir du liggende bakpå. Jeg gleder meg virkelig. Og om det ikke går, har man allikevel lagt et fundament, fordi vi er kvalifisert til Europaligaen. Og det er godt gjort av Norge.

Se Rosenborg-Dinamo Zagreb (kampstart 21.00) tirsdag!

Kilder: Wikipedia, rbkweb.no, NRK Trøndelag, rbkmedia.no