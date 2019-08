Knut Arild Hareide har fått en datter sammen med kona Lisa Maria Hareide har fått en datter. Det bekrefter han overfor VG fredag morgen.

Fra før er paret foreldre til Tord Olav (4) og Sara Margrethe (6).

– Vi gleder oss veldig, så det blir en fin sommer dette året. Vi er innstilt på å gå tilbake til bleieskift og våkenetter, og da er det ekstra godt å ha Knut Arild mer hjemme, sa Lisa Maria Hareide til Her og Nå da nyheten om svangerskapet kom i april.

I januar trakk Hareide seg som leder for KrF etter en lang strid i partiet. I løpet av denne perioden mistet paret et ufødt barn for andre gang, noe de har fått mye ros for å være åpne om.

