Flere tusen leasingkunder kan ha krav på å få refundert tusenvis av kroner fordi leasingselskaper eller forhandlere i flere år feilaktig har fakturert merverdiavgift.

Nå rykker Forbrukerrådet ut, og krever at det ryddes opp.

– Nå forventer vi at leasingselskapene rydder opp. Vi vil be dem om å sjekke 13 år tilbake i tid om dette kan ha skjedd, sier seniorrådgiver og jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Påkost er regningen som leasingkunden må betale dersom bilen trenger reparasjoner når leasingperioden er over. For eksempel om bilen har fått en bulk eller ripe.

Ettersom dette anses som et erstatningsoppgjør, er påkost momsfritt – altså skal man ikke ilegges en ekstrakostnad på 25 prosent.

Det har vært en eksplosiv vekst av privatpersoner som tegner leasingavtaler. Ifølge en rapport fra Forbrukerrådet har leasingmarkedet økt med over 30 prosent de siste tre årene.

Vet at det har skjedd

Dermed kan potensielt tusenvis av kroner være feilfakturert til intetanende forbrukere. Det er uklart nøyaktig hvor stort omfanget er, men Forbrukerrådet sier de har flere eksempler på enkelttilfeller.

KREVER OPPRYDNING: Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

– Vi vet at det har skjedd, og nå vil vi at selskapene skal kartlegge om dette er enkeltstående tilfeller, eller om det er snakk om en strukturell feil som har gjort at dette har skjedd systematisk, sier Iversen.

De har de siste ukene sammen med skattemyndighetene jobbet med å endelig avklare hvordan lovgivningen er knyttet til leasing.

Det har vært noe usikkerhet i bransjen om det er forskjellig lovgivning for moms på påkost avhengig av om det er selskap eller forhandler som har leasingkontrakten med kunden, eller om det er et eksternt eller et internt verksted som gjør eventuelle reparasjoner.

Nå har de landet på at svaret er det samme uansett. Kunden skal ikke betale merverdiavgift på påkost.

– Dette må de ta ansvar for

Forbrukerrådet forventer også at leasingselskapene tar byrden av å finne ut hvor de eventuelt feilfakturerte pengene har tatt veien.

– Hvem sitter igjen med for mye penger?

– Det må selskapene finne ut av. Om de har betalt for mye til skattemyndighetene må de ta ansvar få dette refundert, sier han.

Om man har leaset bil, og lurer på om de har betalt for mye, anbefaler Iversen at man kontakter leasingselskapet eller forhandleren.

– Du må ta frem fakturaen, om du fremdeles har den. Står det mva på den, må du ta kontakt med selskapet og kreve å få det refundert. Om det er lenge siden og du ikke lenger har fakturaen, må du ta kontakt med selskapet og be om kopi av faktura, sier Iversen.

Likevel krever han at leasingselskapene tar ansvaret med å rydde opp på alvor.

– Dette ansvaret må selskapene ta selv.