Etter mer enn 24 år som programleder i Top Gear, lever Jeremy Clarkson fremdeles av å kjøre bil på TV. Men nå i The Grand Tour på Amazon Prime.

Er det et spørsmål Clarkson ofte får, må det være hvilken bil han rangerer aller høyest. Dette er tross alt mannen som har kjørt omtrent alt som finnes av biler i verden.

I et intervju med DriveTribe tidligere i sommer, er ikke 59-åringen i tvil på spørsmålet om hvilken bil han liker aller best.

Japansk superbil

Svaret vi får er for så vidt ikke veldig overraskende, ettersom Clarkson har sagt det samme flere ganger tidligere.

Bilen det er snakk om kommer fra Japan og heter Lexus LFA. Den troner i følge Clarkson over både superbiler fra Italia og det grommeste Tyskland har å by på.

Jan Erik Larssen: – Det er for mye mas om miljø – og at Norge skal redde verden

Med LFA beviser Lexus at det kan mer enn å lage luksus-utgaver av Toyota.

Spesielt én ting imponerer

Da Lexus lanserte bilen i 2011 var det en stor milepæl for den japanske luksusbil-produsenten. Aldri før har de laget en raskere bil for gatebruk.

Underveis i utviklingen satte Lexus sine beste ingeniører på saken, med mål om å lage den absolutt råeste bilen noen sinne, med en Lexus-logo.

Lydbildet fra V10-motoren ble utviklet i samarbeid med Yamaha.

Til DriveTribe poengterer Jeremy Clarkson spesielt én ting som imponerer han. LYDEN.

Det er han heller ikke alene om. Sammen med Porsche Carrera GT og Pagani Zonda, har LFA blitt kåret til bilen med tidenes beste lydbilde.

Clarkson er kjapp i replikken og sier at dette er noe du ikke får i en elbil.

LFA: Rune kjøpte drømmebil til 4,3 millioner – usett

Selvpustende V10

Det Formel 1-lignende lydbildet oppnås takket være et mesterverk av en motor.

Her sitter en 4,8 liters selvpustende V10-er. Den yter 560 hk helt oppe på 8.700 omdreininger. Gir du flat pedal stopper ikke turtallet før 9.000!

Kreftene plantes i bakken via en 6-trinns automatkasse og bakhjulstrekk.

Bilen klarer 0-100 km/t på 3,7 sekunder, mens toppfarten glatt passerer 300 km/t. Nærmere bestemt 325.

Et ratt, to stoler og MASSE krefter. Det er i grunn alt man trenger. Og en god dose presisjon da...

Topp 5: De dårligste bilene Jeremy Clarkson testet i 2018

Kun 500 eksemplarer

For å holde vekten nede på et minimum, er bilen bygget i karbonfiber. Utover lav vekt bidrar det også til å gjøre bilen sterkere og stivere. LFA veier 1.480 kg, noe som tilsvarer 378 hk per tonn.

Bilen er forresten testet ut utviklet på Nürburgring i Tyskland. Det er en bane som stiller ekstremt høye krav til bilen – dersom du skal kjempe om de beste rundetidene.

Lexus har derfor ikke spart på noen ting i utviklingen av LFA. Det gjelder både for motor, understell og ikke minst bremsene. Sistnevnte er av typen keramiske.

Totalt er det kun bygget 500 eksemplarer av LFA mellom 2011 og 2012.

I Norge kostet bilen 4,3 millioner kroner.

Her kan du lese mer om vårt møte med Lexus LFA – da vi fikk bli med på jomfruturen til Rune. Han var da den eneste LFA-eieren i Norden:

Både bilen og motoren er håndbygd.

Vi skjønner godt at folk sperret opp øynene da denne kom kjørende opp Trollstigen: