– Det var tid for han å dra

Solskjær uttalte seg også om hvorfor det ikke ble noen signeringer mot slutten av vinduet, på tross av at United har vært linket til spillere som Paulo Dybala og Mario Mandzukic den siste tiden.

– Jeg har sagt tidligere at det ikke handler om en quick fix. Det er en større gjenoppbygging. Vi kan ikke plutselig de siste tre dagene endre den holdningen, når vi ikke får de rette spillerne, og vi ikke får de rette svarene fra spillerne man ønsker.

– Er det tvil stoler vi heller på de vi har.Det er penger tilgjengelig når de rette spillerne er tilgjengelig.

Hele sommeren har det gått rykter om at superstjernen Paul Pogba har vært på vei vekk fra klubben, men Solskjær skryter av holdningene til franskmannen.

– Attituden hans har alltid vært den samme. Den er bra. Det sier jeg hver gang jeg får spørsmål. Når han er her, og når han trener er han fantastisk.

Sesongåpner mot Chelsea

Søndag sesongåpner Solskjærs menn mot Chelsea og manager Frank Lampard. Solskjær tenker ikke på at det er to tidligere spillere som står på sidelinjen som manager for hvert sitt lag.

– Jeg er bare glad han ikke spiller, for da hadde han scoret mål! Det er ikke annerledes enn noen andre manager. Vi er ikke spillere lenger, men managere. Jeg snakket med han på et manager-møte på onsdag.

Det har vært spekulasjoner rundt hvem som skal være United-kaptein kommende sesong, men for en tid tilbake bekreftet Solskjær at Ashley Young er klubbens kaptein. Det forventes imidlertid at Young kun vil være en backup-spiller denne sesongen.

– Det er flere som kan være kaptein når han ikke spiller. Det er noen ledere. Du får kanskje en pekepinn på søndag.