Forsvarets kampfly rykket i går ut hele tre ganger for å identifisere ni russiske fly langs norskekysten.

– I løpet av mine fire år som talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter har jeg ikke opplevd dette før, sier major og pressevakt Elisabeth Eikeland til aldrimer.no, som først omtalte saken.

Torsdagens aktiviteter fra russiske maritime patruljefly, antiubåtfly, tankfly og kampfly beskrives av nettstedet som «en intens russisk flyoffensiv mot Norge».

Står på 15 minutters beredskap

Forrige helg rykket norske F-16 ut mot flere russiske fly på tokt. Videoer fra Forsvaret viste at de norske QRA-flyene identifiserte antiubåtfly, multirollefly og maritime patruljefly på tokt langs kysten.

Norske F-16-fly står på døgnberedskap for å identifisere fremmede militære fly som nærmer seg Norge. Det er Bodø flystasjon som er den norske operasjonsbasen for NATOs såkalte QRA-beredskap.

Også britiske QRA-fly fra Royal Air Force rykket ut torsdag fra Lossiemouth i Skottland, mot to russiske Tu 142-fly som nærmet seg britisk luftrom. Utrykningen fant ifølge det britiske forsvarsdepartementet sted etter at allierte fly hadde fulgt Tu 142-flyene.

– Trusler på mange fronter

Britiske Typhoon-fly på QRA-beredskap i Estland rykket i tillegg ut mot russiske fly som var nært estisk luftrom torsdag, opplyser britiske forsvarsmyndigheter.

– Visse stater vil hver eneste dag pushe grenser og teste Storbritannias besluttsomhet. Truslene er på mange fronter. RAF er godt rustet til å vokte Storbritannias og Europas grenser med våre allierte, sier Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace i en uttalelse.

Britiske Typhoon-fly identifiserte torsdag to Su-30 Flanker-fly og et Tu-95 bombefly nært estisk luftrom. Foto: Royal Air Force/Ministry of Defence

Russland har varslet fire militærøvelser utenfor kysten av Nordland og Troms, og et større antall marinefartøy er ifølge Forsvaret på vei til øvingsområdene utenfor kysten av Nord-Norge.

Forsvaret ser en uvanlig høy aktivitet av russiske fartøy. For å øke situasjonsforståelsen i området mens de russiske øvelsene pågår, er det stasjonert tre amerikanske Poseidon P8-overvåkingsfly på Andøya.

– Russland sender et budskap

Torsdag ble det kjent at Russland har utplassert raketter på grensen mot Norge. Kystmissilsystemet som skal være i stand til å ødelegge overflatemål i en avstand fra 130 til 260 kilometer, kan også brukes mot landmål.

Generalmajor og sjef for operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, Ynge Odlo, peker på at vi nå ser en ny normal.

– Vi ser en økt russisk aktivitet, og det vi så i dag er en topp på den nye normalen, sier generalmajoren til TV 2.

Jakub M. Godzimirski, som har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på NUPI i over 20 år, tror de nye missilene først og fremst er et politisk budskap.

– Russland sender et budskap til omverdenen om at de har midler og viljen til å eventuelt bruke militærmakt hvis det skulle være behov for det, sier forskeren til TV 2.