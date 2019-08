Valget på TV 2 har faktisk startet allerede. I sommer ble det lansert lanserte én nasjonal og ni skreddersydde, lokale partitester for landets største kommuner.

Ta TV 2s partitest her!

TV 2 starter valgdekningen for alvor under Arendalsuka og TV 2 Nyhetskanalen er på plass med eget studio på brygga.

Rett etter 18.30-Nyhetene på TV 2 er programleder Arill Riise klar med programmet «Partiduellen», der to og to partiledere møtes for å duellere om høstens heteste saker. Først ut er Erna Solberg (H) mot Jonas Gahr Støre (Ap) og Siv Jensen (Frp) mot Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Duellene strømmes også direkte på TV2.no.

– Vi vet av erfaring at nordmenn er interessert i bred dekning av valget. Derfor satser vi stort i alle våre kanaler og flater. Dette er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2.

På TV 2 hovedkanalen har Linn Wiik tatt pause i barselpermisjonen for å lede «Valgstudio». Det direktesendte programmet starter rett etter 21-Nyhetene på TV 2. I år reiser Arill Riise og Cathrine Fossum ut i landet for å treffe politisk engasjerte mennesker som brenner for lokalsamfunnet sitt. Valgstudio fortsetter på TV 2 Nyhetskanalen, der Linn Wiik inviterer til politisk talkshow.

– Å dekke politiske valg i Norge, er julaften og 17. mai samtidig for oss i TV 2. De fleste ansatte på nyhetene er i sving, fra journalister og programledere, til kommentatorer og fotografer, fortellerSolbrække.

I år flytter TV 2 både Partilederdebatten og Valgnatt-sendingen til Bergen. Partilederdebatten kommer til å bli til å sendt fra vårt store sportsstudio, og det vil bli brukt ny og moderne AR-grafikk.

I den nye resultatportalen på TV2.no, kan man følge med på valgresultatene etter hvert som stemmene telles opp, og få TV 2 sine egne prognoser.

– Vi gleder oss til å produsere de største satsingene våre fra hovedkontoret i Bergen. Nytt av året er at vi erstatter fotball med partiledere i vårt flotte sportsstudio. Her blir det garantert høy stemning, inkludert eksklusiv sending fra bakrommet på TV 2 Sumo, sier Karianne Solbrække.

På TV 2 Nyhetskanalen blir det politiske debatter fra hele landet i 17.30-debatten hver dag fram til valget den 9. september.

I år blir det også valgstoff på TV 2 Sumo. TV 2 inviterer til politisk talkshow som kan strømmes for våre Sumo-kunder før, under og etter Partilederdebatten.

– Valgdekning og debatt på TV står fortsatt sterkt, samtidig må vi nå spesielt de yngre gruppene via andre plattformer. Dermed satser vi ekstra mye digitalt i år, forteller TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække.