– Jeg er djevelen og jeg er her for å gjøre djevelens arbeid.

Da dødsstraff ble avskaffet i California i 1972 ble straffen omgjort til ni livstidsdommer. Én livstidsdom for hvert drap han hadde vært involvert i.

For drapene i Cielo Drive var ikke de eneste Manson-familien stod bak. Allerede dagen etter massakren i Polanskis bolig, ble Leno LaBianca (44) og Rosemary LaBianca (38) drept i sitt eget hjem. Rosemary ble knivstukket 48 ganger, skrev New York Times i august 1970. Åtte av knivstikkene var ifølge rettsmedisineren dødelige i seg selv.

Leno LaBianca ble knivstukket tolv ganger, i tillegg til at han ble stukket syv ganger med en stekegaffel som han fortsatt hadde stående i magen da han ble funnet.

På veggen hos paret ble det skrevet «Rise» og «Death to pigs» i blod, samt det feilstavede «Healter Skelter» på kjøleskapsdøren.

Leno og Rosemary LaBianca ble drept i sitt hjem 10. august 1969. Foto: Cory LaBianca via AP

Ville starte rasekrig

I ettertid kom det frem at Charles Manson ønsket å starte en rasekrig som han kalte «Helter Skelter» etter den berømte Beatles-sangen. Manson ville kickstarte rasekrigen ved å få det til å fremstå som at drapene var begått av afroamerikanere.

Dersom afroamerikanerne ikke var raske nok til å sette i gang rasekrigen selv, måtte sekten hjelpe til, mente Manson.

«The Family» bestod i stor grad av amerikanske ungdommer Manson hadde møtt i San Francisco og Venice Beach i Los Angeles. Spesielt fikk han mange følgere fra hippie-miljøet.

Aktor Vincent Bugliosi. Foto: AP Photo/File

– Du hadde disse unge jentene, de fleste av dem fra helt vanlige hjem, som fulgte en mann som hadde sittet i fengsel nesten hele sitt liv, som slaver. De fant meldinger om å drepe i Beatles-sanger og trodde på «Helter Skelter», dagen da de svarte ville reise seg og drepe de hvite, og de ville skjule seg i en bunnløs grotte i ørkenen, sa aktor Vincent Bugliosi til The Hour i 1979.

Ti år etter drapene sa aktor Vincent Bugliosi til The Hour at drapene var de mest bizarre i amerikansk historie.

– Det har vært mer brutale drap, men ingen så bizarre at de kan sammenliknes med dette, sa han.

Mistenker flere drap

Over en fem ukers periode i 1969 er det bevist at medlemmer av Manson-familien begikk ni drap. I tillegg til drapene på Cielo Drive-eiendommen og drapene på LaBianca-paret, stod medlemmer av sekten bak drapene på musikeren Gary Hinman og stuntmann Donald «Shorty» Shea.

Robert «Bobby» Beausoleil på vei ut av retten 15. juni 1970. Beausoleil skulle kreve penger fra musiker Gary Hinman etter en dårlig dophandel. Da Hinman satte seg imot, ble Charles Manson tilkalt. Manson kuttet Hinman i ansiktet med et sverd, før Beausoleil drepte han. Foto: AP Photo/David F. Smith

I tillegg antar man at sekten står bak flere drap enn de ni man har bevis for. Ifølge Los Angeles Times har politiet i byen tolv uløste drapssaker som de linker til Manson og hans tilhengerskare.

Stephen Kay, som var aktor i Tate-saken sammen med Vincent T. Bugliosi, forteller at de to hele tiden mistenkte at sekten hadde flere drap på samvittigheten.

– Jeg vet at Manson en gang fortalte en av cellekameratene sine at han var ansvarlig for 35 drap, sier Kay og fortsetter:

– Hvorvidt det er sant eller om det bare er fengselsskryt vet jeg ikke. Vi tiltalte han for ni drap og det var alle drapene vi hadde beviser for.

Dan Jenks i LA-politiet sier til Los Angeles Times at de tolv uløste drapene fortsatt er under etterforskning. I tillegg er det en rekke dødsfall utenfor LA-politiets jurisdiksjon, som flere mistenker kan være knyttet til Manson-familien.

Tre av Charles Mansons følgere. Fra venstre: Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten. Foto: AP Photo/George Brich Under rettssaken barberte mange av Mansons følgere av seg håret, for å vise støtte til sin leder. Fra venstre: Leslie Van Houten, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins. Foto: AP Photo AP-reporter Linda Deutsch (t.v.) jobber i rettsbygningen under rettssaken mot sektmedlemmene i 1970. Foto: AP Photo / Los Angeles Times, Bruce Cox Manson-tilhengere fulgte med utenfor retten i Los Angeles. Foto: Wally Fong

Leslie Van Houten

Deltok i drapet på ekteparet Leno og Rosemary LaBianca. Hun var da 19 år gammel og var dermed det yngste kjente medlemmet av Mansons sekt som deltok i drapshandlingene.

Leslie Van Houten i en politibil på vei til fengsel i 1977. Foto: AP Photo / Jeff Robbins

Susan Denise Atkins

Deltok i drapene i Cielo Drive. Hun var delvis ansvarlig for drapet på Sharon Tate, og skrøt ved flere anledninger av at hun ignorerte skuespillerens bønner om å få leve. Hun drepte også Abigail Folger.

Susan Atkins døde i fengsel da hun var 61 år gammel. Foto: Alan Greth/harold Filan

Patricia Krenwinkel

Deltok i drapene i Cielo Drive og på Leno og Rosemary LaBianca. Da Susan Atkins døde i fengsel i 2009, ble Krenwinkel den kvinnen som har sittet lengst i fengsel i amerikansk historie.

Patricia Krenwinkel deltok i Tate-drapene og LaBianca-drapene. Foto: AP Photo/Reed Saxon/George Brich/File

Charles «Tex» Watson

Deltok i drapene i Cielo Drive og på Leno og Roseamry LaBianca.

Charles «Tex» Watson tok del i Tate-drapene og LaBianca-drapene. Foto: AP Photo / File

Linda Kasabian

Var til stede under drapene i Cielo Drive, men turte ikke å ta del i drapshandlingene. Dermed ble hun et av de viktigste vitnene for aktoratet og hun fikk immunitet for å vitne i retten, skriver Time.

Linda Kasabian holdt 19. august 1970 en pressekonferanse etter at hun var ferdig med sine 18 dager i vitneboksen under rettssaken. Foto: AP Photo/David F. Smith

Hvem var Charles Manson?

Charles Milles Manson 12. november 1934 i Ohio. Moren, Kathleen Maddox, var bare 16 år da hun fikk sønnen og Charles vokste opp hos hennes slektninger i et voldelig miljø, skriver Vox .

Da han var 13 år hadde han begått flere kriminelle handlinger og i 1949 ble han sendt til Indiana Boys School. Der ble han utsatt for mishandling og seksuelle overgrep og Manson forsøkte å rømme flere ganger.

I samme periode begikk han flere voldelige seksuelle overgrep mot andre gutter på institusjonene.

Mary Brunner fikk barn med Charles Manson. Foto: AP Photo/George Brich

Da han var 19 år roet han seg ned i en periode, giftet seg og flyttet til Los Angeles, men det tok ikke lang tid før han var tilbake på sin kriminelle løpebane. I 1957 ble han dømt til tre år i fengsel, og mens han sonet dommen tok kona ut skilsmisse.

I tiåret som fulgte var Manson stadig inn og ut av fengsel. Samtidig fikk han en stor interesse for å bli kjent og han ble svært opptatt av The Beatles. Han tok gitartimer, men ifølge en produsent var han ikke mye å skryte av.

Flyttet til Hollywood

Da han var ferdig med å sone en fengselsdom i 1967 dro Manson til San Francisco. Der begynte han å omgås hippiene som etter hvert ville bli starten på hans tilhengerskare. Den aller første var 23 år gamle Mary Brunner, som senere ble mor til Mansons barn

Spahn Ranch ligger i nærheten av forstaden Chatsworth utenfor Los Angeles. Foto: AP

Høsten 1967 flyttet Manson og tilhengerskaren til Los Angeles og Hollywood for å skaffe kjendiskontakter, noe han til dels klarte.

Blant annet ble han kjent med trommeslager i The Beach Boys, Dennis Wilson. Han lot Manson-familien bo i huset sitt på Sunset Boulevard og lånte Manson penger for å hjelpe han med å spille inn et album.

I 1968 kastet Wilsons manager familien ut av huset, hvorpå de endte opp på Spahn Ranch, hvor de bodde da drapene fant sted.

Wilson introduserte også Manson til produsent Terry Melcher, som bodde med familien i en periode. I denne perioden datet Melcher skuespillerinnen Candice Bergen, som da leide et hus på adressen 10050 Cielo Drive, hvor Sharon Tate og Roman Polanski senere flyttet inn. Manson besøkte Bergen og Melcher på eiendommen flere ganger.

Musikkprodusent Terry Melcher forlater retten etter å ha vitnet 5. desember 1969. Foto: AP Photo

Melchers mor, skuespillerinnen Doris Day, fikk sønnen og Bergen til å flytte fra adressen fordi hun var redd for hva Manson kunne finne på da Melcher nektet å gi han en platekontrakt.

Charles Manson døde i 2017, bare noen måneder etter at dette bildet ble tatt. Foto: Calfornia Department of Corrections and Rehabilitation via AP

De to flyttet fra 10050 Cielo Drive i januar 1969, bare måneder før adressen ble åsted for et av verdens mest kjente drap.

Mange mener at Sharon Tate og de fire andre ble drept simpelthen fordi de befant seg på adressen som for Charles Manson hadde blitt selve legemliggjøringen av den kjendisverdenen han var så besatt av, men aldri fikk bli en ordentlig del av.

Charles Manson døde i fengsel i november 2017. Han ble 83 år gammel.