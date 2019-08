Nådeløs vurdering av Uniteds overgangsvindu: – Rekrutteringen er dritt!

– Arsenal og Tottenham henter inn spennende spillere. Dere henter inn tre britiske spillere. Er de redde for å hente utlendinger? Speidingen i United er ikke god nok, og rekrutteringen er dritt! Jeg hadde ikke vært fornøyd.

Ulike meninger

Premier League-ekspertene spriker i synet på hvordan Ole Gunnar Solskjær og Manchester United kom seg gjennom overgangsvinduet.

– Ser ut som er godt vindu for meg. Styrket der de trengte det, åpenbart på kommando fra Solskjær. Investert i unge britiske spillere i et åpenbart og intelligent skifte fra kjappe løsninger, skriver Gary Lineker på Twitter.

Lokalavisen Manchester Evening News (MEN) er mer skeptisk.

– Uniteds posisjon i markedet har ikke vært så svak på tiår. En trener uten stempel som verdensklasse, ikke Champions League-fotball å tilby og stjernespillere som fisker for å forlate klubben, skriver Samuel Luckhurst som er avisens United-hovedreporter

Han peker også på at Uniteds tropp er ubalansert og mangler en høyre kantspiller og en spiss.

MEN slår fast at det kan være at Uniteds tropp er svakere nå enn for ett år siden og at midtbanen uten Paul Pogba «hører til under midten av Premier League-tabellen».

Avisen minner også om at United aldri har brukt over 150 millioner pund til sammen i et overgangsvindu, selv etter at Neymar-inflasjonen slo inn for noen år siden.

BBC-eksperten Andy Townsend (tidligere spiller i Chelsea og Aston Villa) er også i tvil. Han liker Solskjærs satsing på unge briter, men han mener andre klubber har gjort det bedre i overgangsmarkedet. Townsend nevner Tottenham spesielt og Arsenal av lagene som er ansett å kjempe med United om en plass blant de fire beste.



Townsend peker også på at det vil være total krise om United fikk Pogba skadet og at han ikke føler seg trygg på at Pogba får gode nok midtbanespillere rundt seg til å prestere maksimalt.