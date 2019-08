Denne fossen kunne produsert like mye strøm som hele vindparken på Frøya

På Frøya i Trøndelag demonstrerer lokalbefolkning og naturvernere fortsatt mot utbyggingen av en vindpark som totalt vil gi 201 GWh strøm.

E-CO Energi laget i 2011 en prosjektskisse for en utvidelse av vannkraftverket Sarp i Saprsborg. Nesten uten nye naturinngrep og uten å endre vannstanden i Glomma kan produksjonen ifølge denne skissen økes med 200 GWh strøm.

Både Frøya og Sarp 2 vil dermed kunne produsere fornybar energi tilsvarende forbruket til 10.000 husstander. Men bare vindkraftverket blir bygd ut.

Demonstranter forsøker å hindre bygging av vindkraftverk på Frøya i april i år. Foto: Ronny Teigås / NTB Scanpix

Favoriserer vindkraft

Mens skattene på norsk vannkraft har økt betydelig de siste årene, har det motsatte skjedd for vindkraft.

I Norge er det en særskatt for vannkraftverk og kalles grunnrente. På ti år har grunnrentesatsen for vannkraft økt fra 27 til 37 prosent. I samme periode har selskapsskatten for alle norske selskaper blitt redusert. I 2015 vedtok Stortinget egne avskrivningsregler for vindkraft som gir vindkraftselskapene en betydelig skattefordel.

– Vi har et nokså stort skattetrykk på norsk vannkraft, hvor vi i dag betaler opp mot 60 prosent i skatt. Med de rammebetingelsene så har vi ikke funnet det lønnsomt å bygge ut prosjektet, sier administrerende direktør i E-CO Energi AS, Alf Inge Berget, til TV 2 Nyhetene.

Kraftinntektene TV 2 har gjennomgått skatter og avgifter norske norske vind- og vannkraftverk har betalt i 2018. Eiendomsskatt, konsesjonsavgift, konsesjonskraft, naturressursskatt og grunnrente utgjorde totalt 16,3 milliarder kroner i 2018. Det tilsvarer 11,7 øre pr. kilowattime (kWh). Vindkraftselskapene betalte 75 millioner i eiendomsskatt. Det tilsvarer 1,9 øre pr. kilowattime. Selskapsskatt er ikke tatt med i regnestykket. Saken er laget i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO).

Samme investeringskostnader

TrønderEnergi som bygger på Frøya vil ikke oppgi konkrete tall for enkeltprosjekter. I en epost skriver kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem at bransjetall viser at et prosjekt på størrelse med Frøya vindkraftverk vil ha en prislapp i størrelsesorden 500 - 600 millioner.

E-CO Energi har anslått at Sarp 2 vil koste 1 milliard å bygge ut, altså det dobbelte. Men mens vindparker har en levetid på 25 år, har vannkraftverk en forventet produksjonstid på 50 år.

Målt i total produksjon er derfor investeringskostnadene i de to prosjektene noenlunde den samme.

– Vi mener at all utbygging av ny fornybar energi bør være teknologinøytral og ha samme skattesystem. Det føles nok litt urettferdig at vannkraft som ny rein fornybarkilde skal ha økt skatt i forhold til andre fornybarkilder, sier Alf Inge Berget.

Adm. direktør Alf Inge Berget (t.v.) og senioringeniør Nils Inge Lundheim i E-CO Energi. utvidelsen av Sarp 2 har aldri blitt konsesjonssøkt. Foto: Magnus Nøkland

Mer vindkraft

Vannkraft utgjør 93,4 prosent av den totale produksjonen av strøm her i landet. Vindkraft utgjør 3,7 prosent av den totale produksjonen. Men mens vannkraftprosjekter blir liggende, bygges det nå store nye vindkraftverk over hele landet.