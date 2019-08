Onsdag kveld opplevde styrmann Fredrik Wareberg (26) det heftigste han har opplevd til sjøs.

Mens han og resten av mannskapet på fraktebåten «Nysand» var midt i Boknafjorden, på vei fra Jelsa til Karmøy i Rogaland, endret været seg plutselig.

Fra å være ganske så bra vær, mørknet det helt.

Det begynte å blåse opp, mens det buldret og brakte med lyn og torden rundt dem.

–Søyle ned fra himmelen

– Plutselig så vi en søyle som kom ned fra himmelen, rundt en nautisk mil i fra oss, sier Wareberg til TV 2.

Fra broen hadde han panoramautsikt til det spektakulære synet som utspant seg, og nærmet seg stadig raskere fraktebåten hans.

– Vi seilte i retning mot skypumpen og den kom også rett mot oss. Tilslutt var den helt opp på siden vår, da måtte vi lukke igjen døren og se det hele innenfra broen, sier 26-åringen.

Det var Haugesund Avis som først omtalte saken.

– Aldri sett noe så heftig

Han har jobbet til sjøs i seks år, de siste to årene på fraktebåten «Nysand», og har vært ute i mye høy sjø. Men værfenomenet han opplevde onsdag kveld topper det meste.

HEFTIG SYN: Den store skypumpen beveget seg raskt mot fraktebåten og Wareberg. – Jeg har aldri sett noe så heftig før. Det er det råeste jeg har vært med på, sier han. Foto: Fredrik Wareberg

– Jeg har aldri sett noe så heftig før. Det er det råeste jeg har vært med på og kuleste værfenomenet jeg noen gang har sett, sier Wareberg.

– Var du ikke redd da dere var midt inne i skypumpen?

– Nei, båten her veier 750 tonn med last, så det skal litt til å flytte på den. Det hadde vært noe annet dersom vi hadde kjørt en liten fritidsbåt, sier den sindige styrmannen.

Samme system som tornado

Meteorolog Beathe Tveita ved Storm Geo sier at det er sjelden man havner så nærme en kraftig skypumpe som Wareberg og resten av mannskapet gjorde onsdag kveld.

Hun forteller at skypumper oppstår som oftest hvert år, gjerne langs kysten om sommeren.

– Disse systemene trenger instabile forhold, altså at luft stiger oppover, på samme måte som når de mer kraftige tornadoene oppstår i USA. I tillegg må vinden blåse i ulik retning i forskjellig høyde, slik at man får en rotasjon, sier meteorologen.

Sjeldent nær

Hun forteller at onsdag var det nettopp slike forhold i havet vest av Rogaland.

– En front med instabile luftmasser flyttet seg nordover, og det var tordenbyger hele veien langs kysten og inn over kysten flere steder fra Vest-Agder tidligere på dagen, og senere nordover i Rogaland. Kraftig tordenvær var det også i havet i forbindelse med dette systemet. Her har også tydeligvis vindretningen spilt på lag, slik at det har blitt en rotasjon og en skypumpe, sier meteorologen.

– Kan det være farlig å komme inni en slik skypumpe?

– Det kan bli kraftig vind nærme slike system, men sjelden man havner så nærme at man merker dette. Som oftest ser man de fra land, men i dette tilfellet var de jo veldig nærme, sier Tveita.