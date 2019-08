Eikrem feiret bursdagen med vakker scoring i Molde-show

Molde - Aris 3-0 (2-0)

Magnus Wolff Eikrem feiret at han fylte 29 år torsdag med å sette inn Moldes første scoring etter en snau halvtime. Eirik Hestad doblet ledelsen for de blå noen minutter senere.

– Eikrem er en av de smarteste spillerne vi har i Norge, og det viser han når han scorer 1-0. Han skyter med innsiden av foten og innsiden av hodet, og han leverer nok en meget solid kamp for Molde denne sesongen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Tre minutter før slutt la innbytter Martin Ellingsen på til 3-0.

Dermed har Molde et ypperlig utgangspunkt for å kvalifisere seg for fjerde og siste runde i europaligakvalifiseringen. Returkampen i Hellas spilles om en uke.

– Molde hadde full kontroll på Aris i kveld, og skaffet seg et meget godt utgangspunkt før returmøtet neste uke. Dette tror jeg ikke Molde roter bort. Aris kommer til å ta sjanser neste uke, og det vil åpne seg store rom å kontre i for Molde, og det passer angrepsrekken til Erling Moe perfekt,. 3-0 er et fantastisk resultat, og nå skal det veldig mye gå galt om ikke Molde går videre til Playoff, mener Mathisen.

Vinner Molde over to kamper mot Aris, møter de Partizan fra Beograd eller tyrkiske Malatyaspor i siste kvalifiseringsrunde til europaligaen.

– Rosenborg er allerede på god vei inn i et gruppespill, og det hadde vært utrolig gøy om også Molde klarte det. Det blir en tøff oppgave uansett hvem de møter i playoffen til Europa League, men Molde har så mye erfaring og kvalitet i sin tropp, at jeg tror de er gode nok til å klare også den oppgaven, spår Mathisen.

Utnyttet tabber

Etter en rolig start på omgangen tok Molde ledelsen med et praktfullt angrep etter 27 minutter. Aris spilte bort ballen, og det utnyttet hjemmelaget til det fulle.

Kristoffer Haraldseid la inn til Leke James. Han trillet videre til Fredrik Aursnes, som igjen spilte videre til Eikrem. Midtbanespilleren plasserte vakkert inn 1-0.

Fem minutter senere skulle historien gjenta seg. Grekerne slo en feilpasning, og Molde fosset framover. Fredrik Aursnes rundet keeper, men Molde-spillerne snublet i hverandre i et forsøk på avslutte. Til slutt banket Hestad inn 2-0 fra cirka 10 meter.

Etter 40 minutter fikk gjestene fra Hellas muligheten til å score et viktig bortemål. Nicolas Diguiny skjøt fra distanse, men Molde-keeper Alexandro Craninx reddet flott.

Det greske laget tok mer overtak mot slutten av omgangen, men fikk ikke uttelling.