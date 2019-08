Stortalentet har pådratt seg prolaps – VM kan ryke

Det var mot slutten av fjorårssesongen Henny Reistad begynte å kjenne til smerter i ryggen. Over sommeren har ikke smertene forsvunnet, og nå ryker seriestarten.

– Det er sannsynlig at vi ikke ser så fryktelig mye av Henny denne høstsesongen. Det kan ta litt tid før vi ser henne på banen igjen, forteller Vipers sin medisinske ansvarlige, Erik Welhaven Løchen til TV 2.

Det betyr at VM står i fare for bærumsjenten, som ble en viktig brikke for Thorir Hergeirsson under fjorårets EM.

VM i Japan starter 30. november.

– Hvis det nå ser ut til at hele høsten ryker for henne, er det først og fremst veldig trist for Henny. Men det er klart at det har store ringvirkninger for Vipers og landslaget, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Vi mister en veldig god håndballspiller. Norge har selvfølgelig mange gode spillere som kan komme inn og gjøre en jobb, men jeg synes hun var viktig. Farten hennes ble veldig viktig for Norge i EM, fortsetter han.

Tøft kampprogram

Reistad begynte fjorårssesongen med å spille junior-VM før det ble fullt kjør med seriespill, cupkamper og Champions League med Vipers. I desember ble hun tatt ut til å representere Norge i senior-EM.

– Thorir (Hergerirsson) liker egentlig ikke å ta ut spillere som har spilt mesterskap på sommeren. Men Reistad er noe utenom det vanlige. Hun kom til Frankrike og gjorde en god jobb og hun fullførte hele sesongen med Vipers, forklarer Svele.

Mot slutten av sesongen begynte 20-åringen å kjenne et ubehag i ryggen. Etter å ha tatt røntgenbilder viste det seg å være en prolaps.

– Hvis det er resultatet av en sånn belastning som hun hadde i 18/19-sesongen som gjør at hun ender opp med en prolaps, og at hun blir ute et halvt år, grenser det til rovdrift. Alle vil ha med gullkalven og hun ønsker selvfølgelig å være med på alt. Men når resultatet av mange kamper, treninger og altfor stor belasting er prolaps, er det trist, vondt og dumt, sier håndballeksperten.

Tilfeldig

Den eneste måten å behandle en prolaps er å gi det tid. Hvor lang tid det tar før prolapsen trekker seg tilbake, varierer mye. Noen blir aldri helt kvitt plagene.

– Det har selvfølgelig vært litt vanskelig å ikke vite helt hvor lenge jeg er ute og hva veien er videre. Men det har samtidig vært sommer og jeg har ikke gått glipp av noen kamper foreløpig og det har på en måte vært greit, forteller Henny Reistad.

– Er det for stor kampbelastning som har ført til denne prolapsen?