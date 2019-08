Benedikte (20) sitter igjen med nesten 3000 doruller

Nå er det bare Benedikte og to andre som sitter igjen med resten.

Da de tre forstod at de ikke ville klare å selge alle de resterende, tok de kontakt med Dugnadsportalen, som de hadde bestilt dorullene gjennom.

– Jeg var veldig stresset fordi fakturaene stod i mitt navn. Det er ikke kult å sitte med inkassovarsel på mange titalls tusen som 20-åring, så jeg ringte og forklarte situasjonen og heldigvis hadde dette firmaet noe av den beste kundeservicen jeg har vært borti, sier hun.

I tillegg til å gi tre utsettelser på regningen sa Dugnadsportalen at de tre vennene kunne betale dem 25.000 kroner og levere tilbake de resterende toalettpapiret de satt igjen med.

– Likevel er det fortsatt store summer det er snakk om, 25.000 kroner på tre personer på noen måneder, og det er bare jeg som har en liten jobb på siden, sier hun.

Ingen russebuss

Planen var å få til en russebuss til russetiden 2020, men det ser det ikke ut til at det blir noe av nå.

– Jeg har egentlig sagt til de andre at jeg ikke er så interessert i å fortsette, for jeg er redd det skal skje noe mer. Samtidig har jeg fått mange tilbakemeldinger om at jeg ikke må gi opp, sier hun og fortsetter:

– Vi prøver for harde livet å selge ut alt sammen i stedet for å levere det tilbake, og håper at hvis vi får solgt nok så sitter vi igjen med en bitteliten fortjeneste til å få kjøpt noen hettegensere eller noe sånt noe.

Nå advarer Benedikte andre mot å havne i samme situasjon som henne selv.

– Jeg tenkte ikke over at det var så viktig med kontrakten. Det angrer jeg på nå. Det er så viktig at man tenker seg om før man tar opp store økonomiske ting som dette, sier hun og fortsetter:

– For å være ærlig gjorde jeg også dette på grunn av den gode følelsen av å føle tilhørighet. Det føles kult å ta i et tak så de andre slipper. Der og da var det en god følelse og jeg tenkte ikke mer på det, men som sagt: Ikke gjør det bare for å få den gode følelsen.

Får hjelp

Tirsdag la Benedikte ut en Facebook-post, hvor hun forklarte situasjonen. Den har blitt delt nesten 300 ganger. Hun forteller at hun har fått flere henvendelser av folk som ønsker å hjelpe jentene.

– Det er noen som har kontaktet oss og sagt at de ikke vil ha doruller, men at de ønsker å gi oss penger slik at vi kan kjøpe oss noe fint til russetiden. Det er nesten så man sitter med tårer i øynene når det er folk som faktisk vil bidra bare fordi de er snille, sier hun.

I tillegg har de klart å selge en del av dorullene. I skrivende stund har de fått inn cirka 21.000 kroner.

– Så vi mangler bare litt for å nå 25.000 kroner. Etter at vi har nådd det, vil vi fortsette å selge hvis folk er villig til å kjøpe, for å slippe å sende dem tilbake, sier hun.

Fristen for å selge så mange sekker de klarer før de må sende dorullene tilbake er 1. september. Etter at de har nådd 25.000 er det fortsatt mange sekker igjen, så om de klarer å selge ut alle, er et annet spørsmål.

– Det blir fortsatt noen titalls sekker. Akkurat nå har vi 52 sekker igjen.