- Spis kjøtt i protest!

Torsdag la FNs klimapanel fram en ny rapport, med mange brutale poenger.

Blant annet at vi bør kutte kjøttforbruket for å kutte klimagassen metan. Dette reagerer Carl i Hagen sterkt på.

I et Facebook-innlegg publisert torsdag kveld, går han hardt ut mot FN, og oppfordrer alle til å spise kjøtt i protest.

Keiserens nye klær

– Jeg oppfordrer folk til å spise kjøtt i protest mot klimapanelets påstander om at den livgivende gassen Co2 skal ha noen nevneverdig innvirkning på klima og vårt samfunn, sier Carl. I Hagen til TV 2.

Han nekter å tro at det finnes en sammenheng mellom værforandringer og klimaendringer. Heller sier han at folket følger strømmen, og at ingen vil skille seg ut med upopulære meninger.

– Folk flest lar seg lure. Les eventyret om keiserens nye klær så forstår du det. Det er best å mene hva andre mener. I stedet er vi rykende uenige om småtterier som gratis skolemat, sier Hagen.

Forskerne som har bidratt i rapporten er i stor grad enig i at det vil være umulig å holde klodens temperaturer på et forsvarlig nivå uten å endre hvordan vi produserer mat, og hva man faktisk spiser.

Dette skremmer ikke Carl I. Hagen.

– Jeg lar meg overhodet ikke skremme av dette. Det var varmere i 1912, og det var to-tre grader varmere i vikingtiden, enn det er nå, sier Hagen.

Barnslig

Leder i Greenpeace, Frode Pleym, reagerer på utspillene til Hagen.

– Jeg synes det er utrolig barnslig. Carl I. Hagen tror jo verken på menneskeskapte klimaendringer eller ulike menneskelig virksomhet som fører til mer bensin på bålet, sier han til TV 2.

Han mener det er rart å komme med et slikt utspill på samme dag som FN har kommet med en sånn rapport.

– Kjøttproduksjon er en de tingene. Om du ikke har noe konstruktivt å si, så er det kanskje bedre å holde kjeft, sier Pleym.

Han oppfordrer heller Hagen, som han refererer til som en erfaren politiker, til å bidra med det som kan tjene folk flest.

Frode Pleym. Foto: Vatn, Ola

– Det er opp til selskaper og politikere at det blir billigere å velge mer vegetarisk. Kanskje han gjøre vegetarisk mat billigere, i stedet for å bruke all energi på å spise mer kjøtt i protest, sier han.

Reagerer

Nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Une Bastholm, synes også det er rart at Hagen kommer med sånne utspill nå.

– Carl I. Hagen er stadig mer i utakt med folk flest. Men dette understreker nok en gang hvorfor Frp og MDG aldri vil sitte i regjering sammen, sier Bastholm til TV 2.

Hun mener også politikerne må legge til rette for at det blir enklest og billigst mulig å spise frukt og grønt.

– Så kan Hagen stå og protestere ved grillen så mye han orker.