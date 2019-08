Det er britiske forskere ved University of Portsmouth som har laget vodkaen som har fått navnet Atomik.

Vodkaen er laget av kornavlinger i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, som eksploderte i 1986.

I avlingene som vodkaen er basert på ble det det funnet noe radioaktiv stråling. Likevel forsikrer forskerne om at du skal kunne ta deg et glass med Atomik uten å bekymre deg for dette; etter destilleringen skal nemlig denne være ute av vodkaen.

Ideen om å lage Tsjernobyl-vodka var det professor Jim Smith ved University of Portsmouth som kom opp med i 2015. Smith har studert Tsjernobyl siden 1990, og håpet han og resten av forsker-teamet har er at Atomik skal bidra til å hjelpe Tsjernobyls nærområde.

– Dette er muligens den viktigste flasken sprit i verden, fordi den kan bidra til økonomisk gjenreisning for lokalsamfunnene som bor i og rundt de forlatte områdene, sier Smith.

Minst 75 prosent av profitten fra salget av Atomik vil gå til å støtte de som bor i lokalsamfunnene i de utsatte områdene og til å bevare viltlivet i området.

I tillegg til forskerne ved Portsmouth-universitetet, har kolleger i Ukraina også bidratt i produksjonen av den spesielle vodkaen.

Masseproduksjonen har imidlertid ikke startet opp enda. Foreløpig er det kun laget én flaske.



Teamet bak vodkaen sier at de vil starte et firma som heter The Chernobyl Spirit Company, og det første målet er å starte småskala-produksjon neste år.

I første omgang er planen å selge vodkaen til turistene som besøker Tsjernobyl.

Offisielt ble 31 personer ble drept i Tsjernobylulykken. Dødstallet har ikke endret seg siden 1987, men katastrofen forårsaket utvilsomt langt flere dødsfall. Estimater varierer mellom 4.000 og 93.000 dødsfall i Ukraina, Hviterussland, Russland og gjennom Europa.