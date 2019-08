Det melder Oslo politidistrikt. Meldingen om hendelsen kom inn like før klokken 18 torsdag.

– Det er en melder som har kjørt i østgående retning som har sett en motorsyklist rette et våpen mot en personbil like ved, og skal deretter ha avfyrt tre skudd, sier operasjonsleder Tor Jøkling til TV 2.

Politiet fikk en god beskrivelse på motorsykkelen og føreren, og fikk etter hvert stanset det de mener er riktig motorsyklist på Ryen.

Politiet har imidlertid ikke fått inn noen meldinger om personer skal ha blitt beskutt eller personer som er skadet. De har heller ikke fått inn flere meldinger om hendelsen, og etter et søk i tunnelen er det ikke gjort noen funn som tilsier at en skyting har funnet sted.

– Per nå er det ingenting som styrker mistanken om at det har skjedd noe, men meldingen vi fikk var såpass konkret at vi følger det opp, sier Jøkling.

Politiet jobber nå med å undersøke video fra stedet, men det er foreløpig uavklart hva som har skjedd.

Vitner som har sett hendelsen bes ta kontakt med politiet på 02800.

Saken oppdateres.