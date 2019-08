Forsker: – Russland sender en beskjed

Tidligere skrev TV 2 at den russiske nordflåten har kunngjort at de har utplassert missiler 35 kilometer fra Grense Jakobselv i Finnmark.

Utenrikspolitisk forsker, Jakub M. Godzimirski, bekrefter at Russland har trappet opp den militære aktiviteten de siste årene.

Godzimirski har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på NUPI i over 20 år.

– Det skyldes to ting. Det ene er at Russland er i en slags konflikt med Vesten etter konflikten i Ukraina i 2014, og det har økt spenningen mellom Russland og Vesten, sier forskeren.

FORSKER: Jakub M. Godzimirski tror den økte russiske aktiviteten først og fremst er et politisk budskap.

Det andre forklarer han er at Russland har fått på plass nye våpensystemer som de mener er veldig effektive mot vestlige mål. Men forskeren tror de nye missilene først og fremst er et politisk budskap.

– Russland sender et budskap til omverdenen om at de har midler og viljen til å eventuelt bruke militærmakt hvis det skulle være behov for det, sier forskeren.

Ønsker mer åpenhet

Russland har varslet fire militærøvelser utenfor kysten av Nordland og Troms, og et større antall marine fartøy er ifølge Forsvaret på vei til øvingsområdene utenfor kysten av Nord-Norge.

Generalmajor, og sjef for Operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, Yngve Odlo, peker på at vi nå ser en ny normal.

– Vi ser økt russisk aktivitet, og det vi så i dag er en topp på den nye normalen, sier generalmajoren til TV 2.

GENERALMAJOR: Sjef for Operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben, Yngve Odlo, sier vi nå ser en ny normal.

– Bør vi være bekymret?

– Vi bør ikke være bekymret. Vi i Forsvaret kontrollerer situasjonen daglig, og vi har et godt bilde på hva russerne gjør. Men det vi kunne forventet var litt mer åpenhet fra russisk side, om hva de har planlagt, sier Odlo.

Terget russerne

Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) sier torsdag til NRK at Norge har i stadig større grad lagt til rette for amerikansk militær tilstedeværelse i nordområdene, og de har bidratt til eskalering.

Hun sier til NRK at Norge derfor bidrar til en utvikling russerne frykter.

Forsker Godzimirski vil ikke si at Norge har terget russerne, men at vi har gjort ting som de har vist misnøye med.

– Da mener jeg særlig utplasseringen av amerikanske soldater i Norge, og Vardø har vært mange år på den bilaterale dagsordenen. Russland mener det er en installasjon som kan brukes mot Russland, Norge mener den kan brukes til andre ting, sier forskeren.