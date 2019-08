Tidlig straffe ødela for Haugesund

Haugesund - PSV 0-1 (0-1)

Storfint besøk i Haugesund til tredje kvalifiseringsrunde til Europaligaen.

Haugesund yppet seg fra start til slutt, men en tidlig straffescoring sikret PSV seier.

Haugesunds Kristoffer Velde var involvert i det meste hjemmelaget produserte fremover. Han var skuffet over å gå tomhendt fra kampen.

– Spillmessig er vi greit fornøyd, men vi skulle kanskje hatt et annet resultat med oss bort til Nederland neste uke. Men det er helt greit, vi får bare bite godt ifra oss neste uke, så får vi gå for et par mål der. Så får vi se hvor langt det holder, sier Velde til TV 2.



Han lot seg ikke imponere over storlaget PSV.

– Greit vi møter et storlag, men jeg var ikke imponert over hvordan de fremstod i dag. Jeg trodde de skulle være bedre, vi hadde godt overtak på de og jeg tror possesion var ganske jevnt også, så jeg er godt fornøyd med det vi presterte i dag i hvert fall, understreker Velde.

Til tross for ugunstig utgangspunkt, tror Velde at Haugesund kan klare å ta seg videre i kvalifiseringen.

– Folk sier at det er virker ganske umulig, men jeg er helt motsatt. Jeg tror alt er mulig, så vi får bare bevise det, sier en offensiv Velde.

PSV-sjefen: – Ikke noen overraskelse

– De (Haugesund) gjorde det bra. De overrasket meg ikke, for vi har sett dem flere ganger. Vi visste om kvalitetene deres, så det kom ikke som noen overraskelse på meg, sier PSV-trener Mark van Bommel til pressen etter kampen.

– Vi kunne gjort det bedre, men når du vinner 1-0 på bortebane i Europa er det okei, understreker Bommel.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Haugesund har grunn til å være fornøyd.

– Haugesund taper som ventet mot PSV, men de kan likevel være godt fornøyd med mye av det de viste ikveld. De åpnet meget solid, og det er ingen tvil om at de hadde fortjent scoring. Det at Haugesund i det hele tatt har kommet så langt i denne kvaliken er imponerende, og nå håper jeg de får en god opplevelse også fra kampen i Nederland neste uke, sier Mathisen.

Nå venter et vanskelig returoppgjør for Haugesund i Eindhoven førstkommende torsdag. Haugesund-trener Jostein Grindhaug innrømmer at utgangspunktet er tungt.

– Prestasjonen var bra, jeg vet ikke om vi har så mye mer å kjøre med enn det vi får ut i dag. Så det er en kombinasjon av skuffelse over resultatet og en glede over prestasjonen, hvis jeg kan si det sånn. Når det er sagt, så evner vi ikke å score mål, og det er tungt å vite at du reiser ned der og ligger under 0-1, det sier seg selv at det blir tøft, sier Grindhaug til TV 2.