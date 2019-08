Deadline Day ble en jubeldag for mange, men for Manchester City-fansen kom det en trist beskjed fra klubben.

Sané skadet kneet under Commmunity Shield-oppgjøret mot Liverpool søndag 4. august og måtte av banen tidlig i kampen.

Det har i dagene etter vært usikkert hva omfanget av skaden var, men nå bekrefter City at Sané må opereres.

Dermed mister Sané trolig hele sesongen før den egentlig er begynt.

– Manchester City kan bekrefte at Leroy Sané har skadet det fremre korsbåndet i høyre kne, skriver klubben på sin hjemmeside.

– Han har vært igjennom undersøkelser gjennom uken med en spesialist og reist til Manchester for videre undersøkelser for å forstå omfanget av skaden, forklarer klubben.

Sané vil opereres førstkommende uke og City informerer at de vil komme med jevnlige oppdateringer på 23-åringens situasjon.

– Manchester City vil gi Leroy all støtten og veiledning han trenger og ønsker ham en rask vei tilbake, skriver klubben videre.

I løpet av sommeren skal Bayern München ha vært interessert i å hente angrepsspilleren, men Manchester City skal ha avslått bud fra den tyske storklubben.

– Så ille, sier Trevor Morley og sukker i TV 2s Premier League studio.

– Man så det med en gang han gikk ned at det der var en ganske alvorlig skade. Så har man håpet for Sané sin skyld at det ikke skulle være så alvorlig. Men det er utrolig synd. Han har vært litt opp og ned etter at han kom til Manchester City, men på sitt beste en helt fantastisk fotballspiller. Så det er kjipt altså, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.