Krever handling fra norske myndigheter

Siden midten av 70-tallet har Endresen engasjert seg i saker som denne. Han er sterkt kritisk til hvordan Utenriksdepartementet (UD) har håndtert saken frem til nå.

– De toer sine hender. Det eneste de har gjort i løpet av tiden han har sittet der er å besøke han én gang. Jeg undrer meg på om de da ga ham melkesjokolade, eller ikke, sier han.

– Hva kan norske myndigheter gjøre?

– De må intervenere med en helt annen tyngde enn det å være på fengselsbesøk, samt være passive tilskuere under en rettssak.

KRITISK: Advokat Bent Endresen er kritisk til UDs håndtering av saken. Han mener de kan gjøre mer for å få mennene tilbake til Norge. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Yter konsulær bistand

UD vil ikke stille til intervju med TV 2, men opplyser at de yter såkalt konsulær bistand og forholder seg til reglene som gjelder for bistand til fengslede nordmenn i utlandet.

– Norske myndigheter setter klare grenser for hvor mye andre land kan engasjere seg i rettsprosesser som går for norske domstoler, og viser selv stor tilbakeholdenhet med å gå inn i de rettslige sidene ved saker som går for utenlandske domstoler, skriver Ane Haavardsdatter Lunde i UD i en e-post.

Endresen trekker fram innsatsen norske myndigheter la ned for å få Joshua French tilbake til Norge, etter at han og Tjostolv Moland ble dømt til døden for drap i Kongo, som et eksempel på at UD kan gjøre mer for fengslede nordmenn i utlandet.

En sak som ikke kan sammenlignes med denne, mener Haavardsdatter Lunde.

– Den dreide seg om to norske borgere fengslet, rettsforfulgt og dømt til døden i Kongo. Bistanden som ble gitt, reflekterte dette. Oppfølgingen av saken var i tråd med norske myndigheters globale engasjement i arbeidet mot dødsstraff, skriver hun.

– Ingen hyggelig plass

Ifølge rogalendingens forsvarer i Tyrkia, Cevat Ishakoglu, sitter mannen nå i et høyrisikofengsel i Ankara på ubestemt tid.

– Det er ikke en hyggelig plass å være. Forholdene der er materielt bra, men det er måten de innsatte holdes på, som over tid påfører belastninger som ikke er akseptable, sier Endresen.

– Hvorfor har tre menn fra akkurat Rogaland blitt anklaget for tilknytning til PKK i løpet av sommeren?

– Det vet vi ikke, men det er neppe en tilfeldighet. Den tyrkiske utenriksministeren har for noen måneder siden gått ut og sagt at kurdere i Europa ikke kan regne med å ha fine ferier hjemme i Anatolia. Vi er også kjent med at det finnes en Facebook-gruppe i Oslo som oppfordrer til angiveri, sier han.

Advokaten er forberedt på å reise til Tyrkia dersom Ishakoglu mener det blir nødvendig. Foreløpig bidrar de med det de kan fra Norge. Mannens datter håper faren vil bli løslatt snarlig.

– Det sitter flere tusen personer fengslet i Tyrkia basert på slike anklager. Vi håper UD er mer aktive i tiden som kommer, sier hun.