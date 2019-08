Denne sommerens overgangsvindu i England har vært av det spektakulære slaget, og torsdagens Deadline Day var intet unntak.

Den mest overraskende signeringen kom kanskje like før klokken var 18.00, da Manchester City bekreftet spekulasjonene som hadde svirret gjennom dagen.

Den regjerende trippelmesteren har nemlig signert veterankeeperen Scott Carson (33), som kommer fra Derby og har skrevet under en ettårig utlånsavtale.

– Det er en ære. Det er noe jeg ikke hadde forventet, men en mulighet jeg simpelthen ikke kunne si nei til. Det å være del av en tropp som dette, den regjerende mesteren, er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg kan ikke vente med å se Peps arbeid på treningsfeltet på kloss hold. Det han har oppnådd i løpet av karrieren er utrolig, og det er enhver spillers drøm å spille for ham, sier Carson til Citys offisielle hjemmesider.

Carson var i sin tid regnet for å være en av Englands mest lovende målvakter, og fikk fire landskamper for England etter debuten i 2007. Fra landlagskarrieren huskes han best for kjempetabben som ble gjort da EM-plassen røk på Wembley mot Kroatia samme år.

– Først og fremst en treningspartner

Carson slo gjennom i Leeds, og signerte for Liverpool i 2005. I løpet av tre sesonger ble det kun fire ligaopptredener og en rekke utlån, blant annet i Premier League for Charlton og Aston Villa. Deretter gikk turen videre til WBA, der han spilte sine til nå siste kamper i Englands øverste divisjon i 2010/11-sesongen.

Siden den gang har han spilt to sesonger for tyrkiske Bursaspor, to sesonger for Wigan i Championship og de fire siste sesongene voktet buret for Derby i samme divisjon. Nå tar han altså steget opp igjen til Premier League, og vil påta seg rollen som tredjekeeper bak Ederson og Claudio Bravo på Etihad.

– Det er greit å følge opp kvoten med engelskmenn på tredjekeeperplass. I tillegg er han rutinert, og rutinerte keepere med god mentalitet er fine spillere å ha i en tropp. Det blir litt som Lee Grant i Manchester United. Han er jo først og fremst en treningspartner, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt da Carson-overgangen ble tema i TV 2s Deadline Day-sending torsdag.