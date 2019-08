Torsdag kveld stengte det engelske overgangsvinduet, og i utgangspunktet er det dermed slutt på handlingen for lagene i Premier League.

Ett unntak finnes imidlertid ennå, for det går fremdeles an å signere spillere som står uten kontrakt.

Er du fortvilet over at din favorittklubb ikke forsterket en problemposisjon, er det dermed verdt å informere om at det fremdeles finnes håp.

Tidligere denne uken ble det for eksempel rapportert om at eks-Tottenham-angriper Fernando Llorente kunne vært et overraskende transfermål for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, og den avtalen kan fremdeles sluttføres dersom nordmannen skulle finne det nødvendig med en spiss til inn etter torsdagens Romelu Lukaku-salg.

Av andre alternativ i samme posisjon finnes blant andre eks-Liverpool-og Manchester City-spissene Daniel Sturridge og Mario Balotelli og tidligere Solskjær-elev Fraizer Campbell (som han kjenner både fra dagene i Manchester United og Cardiff).

En oversikt fra godt informerte Transfermarkt viser en liste på over 200 spillere, så her er det mye å ta av for Premier League-klubbene som plutselig skulle kjenne på desperasjonen. Kanskje kan mer typiske vingspillere som den franske duoen Franck Ribery og Hatem Ben Arfa være noe for akkurat din klubb?

Liverpool-fansen som har vært bekymret for manglende backup på venstreback kan kanskje få vann i munnen av å se navnet til Fábio Coentrão på listen, og 31-åringen med en fortid i Real Madrid og Benfica kan potensielt være en Premier League-spiller om noen føler kallet. Forrige sesong spilte porugiseren for Rio Ave i hjemlandets toppdivisjon.

På listen finner man også spillere som Wilfried Bony (30 år), Lazar Markovic (25), Danny Simpson (32), Keisuke Honda (33), Claudio Marchisio (33) og Yohan Cabaye (33). Felles for dem alle er at de trolig har sine beste dager bak seg, skadeplagene har gjort seg gjeldende og det vil være risikabelt å ta sjansen på at de kan prestere på øverste nivå igjen.

Men hvem vet. Kanskje noen lar seg lokke?

