Onsdag ble fem franskmenn på 18 og 19 år pågrepet i den spanske byen Benidorm, mistenkt for å ha voldtatt en norsk kvinne.

Saken er omtalt i flere spanske medier, og spansk politi bekrefter saken til TV 2.

To løslatt

Torsdag ble de fem mennene fremstilt for varetektsfengsling. To av de fem ble midlertidig løslatt, ifølge den spanske TV-kanalen Tele Cinco.

Forsvareren til de franske mennene bekrefter dette til VG. Han er ikke fornøyd med at tre ble varetektsfengslet.

– Vi kommer til å anke fordi vi ikke er enig i avgjørelsen. To er løslatt og tre er varetektsfengslet, sier advokat Gilberto Ruiz Girado til VG.

Alle fem mennene satt i avhør i mange timer torsdag. De forklarte seg én og én, og konsekvensen ble altså at tre av dem ble varetekstfengslet.

Oppsøkte legehjelp

Torsdag melder det spanske nyhetsbyrået EPE at franskmenene også er mistenkt for overgrep på den andre norske kvinnen. I hennes tilfelle dreier det seg om berøring uten samtykke.

19-åringen skal ha forlatt bygningen der overgrepene fant sted, før de norske kvinnene sammen skal ha oppsøkt et legesenter i området, der legen varslet politiet.

– Vi ble oppringt fra legesenteret som de to kvinnene hadde oppsøkt. Betjenter fra Guardia Civil dro dit og snakket med dem, sa Gonzalez til TV 2 onsdag.

På ferie

Der fortalte de to kvinnene at de hadde kommet i kontakt med de fem franskmennene via sosiale medier. Det ble først meldt at de møttes via Instagram, men Gonzales understreker at det dreier seg om et annet sosialt medie.

Luis Gonzales kunne ikke si noe om hvordan de fem mennene stiller seg til skyldspørsmålet.

Overfor nyhetsbyrået Efe opplyser kilder at mennene nekter for å ha forgrepet seg på kvinnene. De var på ferie i Benidorm da hendelsen fant sted, og skulle egentlig reise tilbake til Frankrike onsdag.