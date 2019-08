Marcel Hirscher vurderer å legge opp: – Har full forståelse for det

Hør Sykkelpodden med Henrik Kristoffersen her!

Like etter at Marcel Hirscher fikk beviset for at han hadde vunnet verdenscupen i alpint for åttende gang i mars, antydet superstjernen at det muligens var et farvel.

– Jeg er ikke sikker på om jeg er klar for ett år til, sa 30-åringen til SNTV.

– Jeg har ikke tatt noen beslutning om jeg skal kjøre neste sesong. Jeg må rense hjernen og ta litt fri, så kan jeg ta en beslutning. Det er ikke enkelt å holde det nivået jeg er på, fortsatte han.

Etter det har det vært stille fra østerrikeren. Bare to uker før Henrik Kristoffersen begynner treningen på snø, er det ingen som vet om hans største rival møter opp til sesongstart i Sölden 27. oktober.

– Det har ikke så stor innvirkning på meg. Hvis han fortsetter, så er det en mulighet til å slå ham, og hvis han ikke fortsetter så har jeg faktisk full forståelse for det, sier Henrik Kristoffersen når han møter TV 2 før innspillingen av TV 2s Sykkelpodden med Mads Kaggestad.

«Den evige toer»

De siste årene har Henrik Kristoffersen og Marcel Hirscher kjempet en innbitt kamp om tronen i alpintsirkuset. Både i 2016 og 2018 var Hirscher den eneste foran nordmannen på sammenlagtlistene etter endt sesong.

– Det blir kanskje lavere odds på at jeg skal vinne sammenlagtcupen om han slutter. Men hvis han fortsetter, så er det nok en mulighet til å slå ham, og det kuleste i verden er å slå de beste i verden, sier Kristoffersen og smiler lurt.

Hele 16 ganger har Rælingen-gutten havnet på andreplass bak Hirscher i verdenscuprenn. Det samme skjedde under storslalåmrennet i OL i Pyeongchang, hvor det endte med en sølvmedalje for nordmannen.

– Det er ikke bare jeg som har vært nummer to, kontrer Kristoffersen.

– Da jeg hadde vunnet 15 slalåmrenn, så hadde han vært nummer to bak meg elleve eller tolv ganger.

– Stor fallhøyde

I alpintgale Østerrike er Marcel Hirscher den soleklare eneren. I en nasjon som setter alpint like høyt som nordmenn verdsetter langrenn, er 30-åringen den eneste som kan kjempe i toppen av sammenlagtcupen.

– Når du har vunnet åtte sammenlagtseirer på rad og du er østerriker, er det en veldig stor fallhøyde. Hvis han kjører ett år til og ikke vinner den niende, er det er stort nederlag for ham. Det er det ikke noe tvil om og det tror jeg han kjenner på, sier Kristoffersen om sin argeste rival.